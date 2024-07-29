В росії житлові будинки йдуть під воду, оголошено екстрену евакуацію – кадри надзвичайної події і перші дані про зниклих безвісти.

Під воду швидко пішло ціле село. Стихійне лихо сталося в Башкортостані (Росія).

Зазначається, що у річці різко підвищився рівень води і вона вийшла з берегів після потужної зливи. У населеному пункті Міндігулове було оголошено екстрену евакуацію.

Підтоплення також сталося у кількох районах республіки, а також у заповіднику «Шульган-Таш» та природному парку «Іремель».

Також повідомляється, що на даний момент після розмиття тимчасової перемички між 10-м та 11-м шлюзами Біломорсько-Балтійського каналу в Карелії зниклими безвісти вважаються шість людей. У Сегезькому окрузі запровадили режим НС.

«Коротше, греблі немає. Там були будинки. Будинки знесло разом із людьми», коментують очевидці стихії.

Додамо, раніше у Челябінській області стався масштабний прорив дамби.

На Кіалімському водосховищі в Челябінській області прорвало дамбу через тривалі дощі. У Карабаському міському окрузі було оголошено режим надзвичайної ситуації: жителів селищ, які перебувають у зоні підтоплення, повідомили про можливу евакуацію.

«Бумеранг повертається»,

«Карма в дії»,

«Нова Каховка?», - коментують користувачі соцмереж лиха в Росії.

Зазначимо, що Башкортостан є одним лідерів з кількості втрат у так званій «СВО». Так, проєкт «Медіазони» разом із російською службою ВВС станом на 5 липня 2024 року нарахували 58207 убитих. Їхнє ж моделювання на основі реєстру спадкових справ дає цифру близько 120 тис. убитих.

Лідери в абсолютних цифрах:

• Краснодарський край – 2907

• Башкортостан – 2417

• Свердловська область – 2196

• Татарстан – 2190

• Челябінська область – 1841

• Пермський край – 1777

• Самарська область – 1585

• Московська область – 1492

• Бурятія – 1434

• Саратівська область – 1417

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