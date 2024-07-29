Під воду швидко пішло ціле село. Стихійне лихо сталося в Башкортостані (Росія).
Зазначається, що у річці різко підвищився рівень води і вона вийшла з берегів після потужної зливи. У населеному пункті Міндігулове було оголошено екстрену евакуацію.
Підтоплення також сталося у кількох районах республіки, а також у заповіднику «Шульган-Таш» та природному парку «Іремель».
Також повідомляється, що на даний момент після розмиття тимчасової перемички між 10-м та 11-м шлюзами Біломорсько-Балтійського каналу в Карелії зниклими безвісти вважаються шість людей. У Сегезькому окрузі запровадили режим НС.
«Коротше, греблі немає. Там були будинки. Будинки знесло разом із людьми», коментують очевидці стихії.
Додамо, раніше у Челябінській області стався масштабний прорив дамби.
На Кіалімському водосховищі в Челябінській області прорвало дамбу через тривалі дощі. У Карабаському міському окрузі було оголошено режим надзвичайної ситуації: жителів селищ, які перебувають у зоні підтоплення, повідомили про можливу евакуацію.
«Бумеранг повертається»,
«Карма в дії»,
«Нова Каховка?», - коментують користувачі соцмереж лиха в Росії.
Зазначимо, що Башкортостан є одним лідерів з кількості втрат у так званій «СВО». Так, проєкт «Медіазони» разом із російською службою ВВС станом на 5 липня 2024 року нарахували 58207 убитих. Їхнє ж моделювання на основі реєстру спадкових справ дає цифру близько 120 тис. убитих.
Лідери в абсолютних цифрах:
• Краснодарський край – 2907
• Башкортостан – 2417
• Свердловська область – 2196
• Татарстан – 2190
• Челябінська область – 1841
• Пермський край – 1777
• Самарська область – 1585
• Московська область – 1492
• Бурятія – 1434
• Саратівська область – 1417
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