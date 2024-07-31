Страшная подія сталася в центральній частині української столиці – в поліції повідомили, що сталося.

Поліція Києва повідомила про трагедію, що сталася в парку імені Тарас Шевченка, де завжди багато людей.

Напередодні в КМДА з посиланням на Укргідрометцентр попередили гостей і мешканців столиці, що очікуютсья пориви вітру 15-20 м/с.

«Фахівці закликають під час сильного вітру надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт; щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні», - йшлося у повідомленні столичної влади.

Однак, на жаль, негода все ж стала стала причиною нещастя в Києві.

В центрі Києва в парку імені Тараса Шевченка впало велике дерево і травмувало чьотирьох людей – чоловіка та трьох жінок. Потерпілих каретою швидкої допомоги госпіталізовано до лікарні, де одна з жінок, внаслідок отриманих травм, померла.

Ще одна жінка знаходиться у важкому стані.

В поліції також опублікували кадри з місця трагедії.

Нагдаємо, що схожа трагедія у Києві сталася в жовтні минулого року. Тоді, 28 жовтня, через негоду зі шквальним вітром загинули дві людини.

Це чоловіки віком 65 і 35 років. Ще семеро киян дістали травми та переломи, п'ятьох із них госпіталізували, а двом — медики надали допомогу на місці. Також повідомлялось, що у Київській області один загиблий і двоє травмованих.

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