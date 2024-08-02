Втрачаючи літаки, російські загарбники навіть тимчасово зменшили свою авіаційну активність по всій території України, але не суттєво. Тож новини, про збиття або падіння того чи іншого російського літака будуть з’являтися і надалі.

І, можливо, ці втрати стануть значнішими, ніж ті, про які відомо на даний момент.

Так, серед топ втрат у російській авіації з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні - знищення літаків А-50 та Іл-22.

Нагадаємо, що це сталося 24 січня 2024 року. Екіпаж А-50 загинув. Повітряний командний пункт Іл-22М отримав значні ушкодження, але зміг приземлитися в Анапі. До цього дня востаннє літак ДРЛВ було знищено 1969 року, коли північнокорейський МіГ-21 збив американський EC-121.

А-50

Ціна А-50У складала 330—500 млн доларів, що робить його другою найдорожчою ціллю росіян, знищеною в ході війни, після крейсера «Москва». Більш того, раніше Росія не втрачала жодного літака А-50. У лютому 2023 року один А-50 вдалося пошкодити за допомогою дрона на території Білорусі, після чого той відправили на ремонт до Таганрога.

Під час повномасштабної війни загарбники також втратили кілька військово-транспортних літаків Іл-76, які використовуються для швидкого перекидання особового складу з місця постійної дислокації до зони бойових дій.

вогонь

Іл-76 здатний перевозити вантажі вагою до 40 тон (або 145 десантників) з крейсерською швидкістю 750-800 кілометрів на годину на дальність до 7000 кілометрів. Так, один з Іл-76 був збитий у лютому 2022-го під Васильковом.

"О пів на першу ночі, 26 лютого, український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив ворога", - повідомляло тоді командування Повітряних сил ЗСУ.

"Це помста за Луганськ 2014", - написав у Facebook тоді головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, маючи на увазі збиття проросійськими бойовиками у червні 2014 року літака Іл-76 ЗСУ під Луганськом, коли загинули 40 десантників та 9 членів екіпажу.

Крім цього літака ще чотири Іл-76 було знищено в результаті атаки дронами на аеродром у Пскові в серпні 2023-го.

Ще один удар по російській авіації було нанесено у травні 2023-го. Тоді вибухи прогриміли на аеродромі Сеща у Брянській області. Було пошкоджено як мінімум один АН-124-100 ("Руслан"). Вартість одного такого борту оцінюється у суму щонайменше 70 млн доларів США. У РФ, за різними даними, станом до 3 травня 2023 року було не більше 12 таких літаків у робочому стані. Їхнє виробництво чи ремонт власними силами в РФ неможливі.

російський літак

Підкреслимо, що станом на липень 2024 року зафіксовано 285 втрачених літаків та гелікоптерів що належали російським силовим відомствам та терористичним організаціям (у тому числі за межами території бойових дій).

З них: літаків — 139, гелікоптерів — 145, тип не встановлено — 1.

І цифра продовжує зростати. Так, в результаті удару ракетами ATACMS по аеродрому «Саки» в ніч на 26 липня критичні ушкодження отримали одразу три літаки Су-30СМ.

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