Російські окупанти у війні проти України стрімко втрачають не тільки військову техніку, живу силу і флот, а й авіацію.

Втрачаючи літаки, російські загарбники навіть тимчасово зменшили свою авіаційну активність по всій території України, але не суттєво. Тож новини, про збиття або падіння того чи іншого російського літака будуть з’являтися і надалі.

І, можливо, ці втрати стануть значнішими, ніж ті, про які відомо на даний момент.

Так, серед топ втрат у російській авіації з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні - знищення літаків А-50 та Іл-22.

Нагадаємо, що це сталося 24 січня 2024 року. Екіпаж А-50 загинув. Повітряний командний пункт Іл-22М отримав значні ушкодження, але зміг приземлитися в Анапі. До цього дня востаннє літак ДРЛВ було знищено 1969 року, коли північнокорейський МіГ-21 збив американський EC-121.

Ціна А-50У складала 330—500 млн доларів, що робить його другою найдорожчою ціллю росіян, знищеною в ході війни, після крейсера «Москва». Більш того, раніше Росія не втрачала жодного літака А-50. У лютому 2023 року один А-50 вдалося пошкодити за допомогою дрона на території Білорусі, після чого той відправили на ремонт до Таганрога.

Під час повномасштабної війни загарбники також втратили кілька військово-транспортних літаків Іл-76, які використовуються для швидкого перекидання особового складу з місця постійної дислокації до зони бойових дій.

Іл-76 здатний перевозити вантажі вагою до 40 тон (або 145 десантників) з крейсерською швидкістю 750-800 кілометрів на годину на дальність до 7000 кілометрів. Так, один з Іл-76 був збитий у лютому 2022-го під Васильковом.

"О пів на першу ночі, 26 лютого, український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив ворога", - повідомляло тоді командування Повітряних сил ЗСУ.

"Це помста за Луганськ 2014", - написав у Facebook тоді головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, маючи на увазі збиття проросійськими бойовиками у червні 2014 року літака Іл-76 ЗСУ під Луганськом, коли загинули 40 десантників та 9 членів екіпажу.

Крім цього літака ще чотири Іл-76 було знищено в результаті атаки дронами на аеродром у Пскові в серпні 2023-го.

Ще один удар по російській авіації було нанесено у травні 2023-го. Тоді вибухи прогриміли на аеродромі Сеща у Брянській області. Було пошкоджено як мінімум один АН-124-100 ("Руслан"). Вартість одного такого борту оцінюється у суму щонайменше 70 млн доларів США. У РФ, за різними даними, станом до 3 травня 2023 року було не більше 12 таких літаків у робочому стані. Їхнє виробництво чи ремонт власними силами в РФ неможливі.

Підкреслимо, що станом на липень 2024 року зафіксовано 285 втрачених літаків та гелікоптерів що належали російським силовим відомствам та терористичним організаціям (у тому числі за межами території бойових дій).

З них: літаків — 139, гелікоптерів — 145, тип не встановлено — 1.

І цифра продовжує зростати. Так, в результаті удару ракетами ATACMS по аеродрому «Саки» в ніч на 26 липня критичні ушкодження отримали одразу три літаки Су-30СМ.

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