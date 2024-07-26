Стали відомі наслідки нових вибухів у тимчасово окупованому Криму, кількість поранених серед російських військових, а також де може початися наступна війна Путіна.

Окупований Росією Крим залишається під прицілом українських сил.

В результаті ворог зазнає великих втрат не лише в Чорному морі, підраховуючи підбиті та знищені кораблі, а й на суші.

Нові вибухи пролунали у Криму на теророрії російського військового аеродрому Саки. Судячи з кадрів, які згодом з'явилися в Мережі, заграву від пожежі після удару було видно здалеку. Також місцеві повідомляли про звуки детонації боєкомплекту.

Пізніше з'явилися нові подробиці удару по летовищу в окупованому Криму.

Як повідомляють неофіційні джерела, внаслідок влучення з боєкомплекту сталася пожежа.

Поранено двох військовослужбовців – окупанти отримали осколкові поранення.

Кількість загиблих не повідомляється, але у телеграм-каналі Fighterbomber натякають, що без жертв не обійшлося.

За непідтвердженими даними, удару було завдано ракетою ATACMS, яка вразила місце дислокації російської ППО за 5 км від села Шовковичне в Сакському районі Криму.

В результаті було знищено радіолокаційну станцію.

Додамо, що тим часом світ попереджають про нову війну, яку може розпочати Путін.

Так, новий командувач збройних сил Королівства Генерал Роланд Уокер вважає, що Британія має три роки, щоб підготуватися до війни.

За його словами, однією з головних загроз, з якими Великобританія зіткнеться найближчими роками – буде розгнівана Росія, яка може помститися Заходу за підтримку України незалежно від того, хто переможе у війні.

Уокер попереджає, що Путін буде "дуже і дуже небезпечним", коли вийде з війни в Україні та неодмінно "захоче відплати".

«Уся справа в тому, що якщо ви вважаєте, що вони занепали, вони з ревом повернуться, щоб помститися. Ми маємо достатньо часу, щоб підготуватися, діяти та забезпечити відновлення надійних сухопутних сил для підтримки стратегії стримування», - цитує генерала ВВС.

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Сьогодні вночі підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму — Генштаб

Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Важливо зазначити, що летовище прикривали "сучасні" російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт рф

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