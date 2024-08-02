Российские оккупанты в войне против Украины стремительно теряют не только военную технику, живую силу и флот, но и авиацию.

Теряя самолеты, российские захватчики даже временно снизили свою авиационную активность по всей территории Украины, но не существенно. Так что новости, о сбитии или падении того или иного российского самолета будут появляться и дальше.

И, возможно, эти потери станут значительнее, чем те, о которых известно на данный момент.

Так, среди топ потерь в российской авиации с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - уничтожение самолетов А-50 и Ил-22.

Напомним, что это произошло 24 января 2024 года. Экипаж А-50 погиб. Воздушный командный пункт Ил-22М получил серьезные повреждения, но смог приземлиться в Анапе. К этому дню последний самолет ДРЛВ был уничтожен в 1969 году, когда северокорейский МиГ-21 сбил американский EC-121.

Цена А-50У составляла 330—500 млн. долларов, что делает его второй самой дорогой целью россиян, уничтоженной в ходе войны, после крейсера «Москва». Более того, раньше Россия не теряла ни одного самолета А-50. В феврале 2023 года один А-50 удалось повредить с помощью дрона на территории Беларуси, после чего его отправили на ремонт в Таганрог.

Во время полномасштабной войны захватчики также потеряли несколько военно-транспортных самолетов Ил-76, которые используются для быстрого опрокидывания личного состава с места постоянной дислокации в зону боевых действий.

Ил-76 способен перевозить грузы весом до 40 тонн (или 145 десантников) с крейсерской скоростью 750-800 км/ч в дальность до 7000 км. Так, один из Ил-76 был сбит в феврале 2022 под Васильковом.

"В полпервого ночи, 26 февраля, украинский истребитель Су-27 успешно атаковал вражеский военно-транспортный самолет Ил-76 МД и уничтожил врага", - сообщало тогда командование Воздушных сил ВСУ.

"Это месть за Луганск 2014" , - написал в Facebook тогда главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, имея в виду сбитие пророссийскими боевиками в июне 2014 года самолета Ил-76 ВСУ под Луганском, когда погибли 40 десантников и 9 членов экипа.

Помимо этого самолета еще четыре Ил-76 были уничтожены в результате атаки дронами на аэродром в Пскове в августе 2023-го.

Еще один удар по российской авиации был нанесен в мае 2023 года. Тогда взрывы прогремели на аэродроме Сеща в Брянской области. Был поврежден как минимум один АН-124-100 ("Руслан"). Стоимость одного такого борта оценивается в сумму не менее 70 млн долларов США. В РФ, по разным данным, по состоянию на 3 мая 2023 года было не более 12 таких самолетов в рабочем состоянии. Их производство или ремонт собственными силами в РФ невозможны.

Подчеркнем, что на июль 2024 года зафиксировано 285 утраченных самолетов и вертолетов принадлежавших российским силовым ведомствам и террористическим организациям (в том числе за пределами территории боевых действий).

Из них: самолетов - 139, вертолетов - 145, тип не установлен - 1.

И цифра продолжает расти. Так, в результате удара ракетами ATACMS по аэродрому «Саки» в ночь на 26 июля критические повреждения получили сразу три самолета Су-30СМ.

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