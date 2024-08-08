У Курській області тривають бої після раптового "прориву" кордону в районі міста Суджа – яка головна мета операції і чому було обрано саме це російське місто.

Російське місто Суджа може перебувати в оперативному оточенні, а в полон в ході операції вже потрапили десятки російських вояк.

Згідно із непідтвердженою інформацією, за два дні боїв у Курській області в полон потрапили 300 російських військовослужбовців.

«Особовий склад противника низько вмотивований, не має досвіду бойових дій, чистот відпрвили втикати в окопах, тому бажання воювати не було майже ні в кого», - повідомив лейтенант ЗСУ з позивним «Алекс».

Тим часом військові аналітики американського Інституту вивчення війни стверджують, що у Курській області просування на відстань до 10 кілометрів углиб Курської області Росії, а бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси 38К-030 Суджа-Коренове.

"Прорив" у Курській області.

У свою чергу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, чому під удар потрапила саме Суджа.

«В Суджі знаходився штаб російських військ, який планував наступ на Сумщину. Готовність була 29 квітня 2024-го року. Вони не пішли на це, томущо вони втрапили в халепу на Харківському напрямку і перебазовували війська туди, але передові загони, які б здійснювали диверсійно-розвідувальні заходи – вони були», - розповів Мусієнко в ефірі «Київ 24».

"Прорив" у Курській області.

Тому, каже експерт, зараз мова може йти ще й про санітарну зону у Курській області, щоб ворог не мав змоги обстрілювати звідти українські населені пункти, бодай з артилерії і мінометів.

Також Мусієнко впевнений, що ця операція «ще точно не в фіналі».

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