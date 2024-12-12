Безпілотник атакував казарми спецполку МВС у Грозному, Кадиров визнав нову атаку БПЛА на полк спецназу.

Кадиров підтвердив чергову атаку із застосуванням безпілотника на будівлю полку спецназівців у місті Грозному.

Нібито в результаті атаки поранення отримали чотири спецназівці.

За його словами, над казармовими будинками полку поліції ім. Ахмата Кадирова Міністерства внутрішніх справ у Чечні збито безпілотника, уламки під час падіння "викликали пожежу, яку швидко загасили".

Він повідомив, що нібито "якихсь серйозних пошкоджень будівля не отримала", безпілотник, що здетонував у повітрі, пошкодив дах і вибив шибки.

Кадиров традиційно звинуватив Україну в ударі і пригрозив помститися.

Нагадаємо, вранці в середу, 4 грудня, у столиці російської Чечні, місті Грозний було чути вибухи.

Наголошується, що атака відбулася приблизно о 04:50, метою був полк поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова.

Крім того, є інформація, що тоді в місцевому аеропорту вночі було введено план "Килим", через що було затримано один рейс на Москву.

До речі, наприкінці жовтня безпілотники атакували територію Чечні, під удар потрапив Російський "університет" спецназу імені Путіна у Гудермесі.

в російській Рязані могла бути атакована авіабаза, а в Новоросійську порт, де базуються носії ракет.

У Рязані могла бути атакована авіабаза Дягілєва, у Новоросійську Краснодарського краю РФ атаковано порт.

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