Беспилотник атаковал казармы спецполка МВД в Грозном, Кадыров признал новую атаку БПЛА на полк спецназа.

Кадыров подтвердил очередную атаку с применением беспилотника на здание полка спецназовцев в городе Грозный.

Якобы в результате атаки ранения получили четыре спецназовца.

По его словам, над казарменными зданиями полка полиции им. Ахмата Кадырова Министерства внутренних дел в Чечне сбито беспилотник, обломки при падении "вызвали пожар, который быстро потушили".

Он сообщил, что якобы "каких-то серьезных повреждений здание не получило", сдетонировавший в воздухе беспилотник повредил крышу и выбил стекла.

Кадыров традиционно обвинил Украину в ударе, и пригрозил отомстить.

Напомним, утром в среду, 4 декабря, в столице российской Чечни, городе Грозный были слышны взрывы.

Отмечается, что атака произошла примерно в 04:50, целью был полк полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова.

Кроме того, есть информация, что тогда в местном аэропорту ночью был введен план "Ковёр", из-за чего был задержан один рейс на Москву.

К слову, в конце октября беспилотники атаковали территорию Чечни, под удар попал Российский "университет" спецназа имени Путина в Гудермесе.

в российской Рязани могла быть атакована авиабаза, а в Новороссийске порт, где базируются носители ракет.

В Рязани могла быть атакована авиабаза Дягилева, в Новороссийске Краснодарского края РФ атакован порт.

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