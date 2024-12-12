У Пентагоні не виключають, що черговий удар "Орєшніком" може статися найближчими днями.

Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону США Сабріна Сінгх.

За її словами, що Путін публічно заявив, що рф планує запустити ще одну експериментальну ракету "Орєшнік".

"Не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. У мене немає точної дати для вас", — повідомила Сінгх.

Також вона додала, що такі висновки було зроблено за оцінкою американської розвідки, проте Сінгх додала, що наразі не відомо, по яких саме цілях може вдарити Росія.

Повідомляється, що США розглядають удар "Орєшніком" скоріше як спробу залякати, аніж як переломний момент у війні.

Про те, що Росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності "Орєшник" по Україні найближчими днями також повідомляє "Bloomberg" з посиланням на власні джерела.

Associated Press та Reuters з посиланням на американських чиновників, які знайомі із оцінкою розвідки США, також повідомляють про можливий удар "Орєшником" по Україні в "найближчі дні".

Джерело: "Українська правда".

Раніше повідомлялося, що РФ готується до удару стратегічною зброєю по західних областях України або спробує атакувати Київ.

Про це заявив експерт у галузі міжнародних відносин Валерій Чалий.

За його словами, ворожу атаку можна очікувати в період між 10 і 19 грудня.

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