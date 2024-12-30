Російський суховантаж, що знаходився від санкціями, внаслідок трьох вибухів був знищений у Середземному морі.

Так, одне з найбільших російських суховантажних суден Міноборони РФ, яке перебувало під санкціями, знищено у Середземному морі.

Невідомі почали знищення російського флоту у світовому океані.

Компанія "Оборонлогістика", що працює на Міноборони РФ, оголосила деталі знищення одного з найбільших та найсучасніших суховантажних суден типу Ро-Ро Ursa Major.

З 2022-го року судно перебувало під санкціями США за участь у агресії проти України, екіпаж судна - це громадяни РФ.

Ursa Major перевозила на палубі два мобільні портальні крани виробництва Німеччини Liebherr 420.

"Росія такі крани не робить, купити знову у Європі також не може через санкції, швидко купити нема де, тому довелось перекидати на Далекий схід із Європи", - повідомляє український журналіст Юрій Бутусов.

Повідомляється, що 23 грудня біля Іспанії у Середземному морі о 13:50 відбулись три вибухи з правого борту біля корми судна.

Моряки РФ залишили судно, двох товаришів залишили на борту, їх могли знайти, а вже о 23.22 Ursa Major затонуло за 70 міль на південь від іспанської Картахени.

Виходячи з цього, російські судна та вантажі на російських судах не будуть почуватися в безпеці у світовому океані.

"Це найбільш дієві санкції проти російської морської торгівлі, які застосовувались з початку повномасштабного вторгнення РФ", - додав Бутусов.

Джерело: censor.

Останні новини України:

Курс долара в обмінниках помітно перепишуть: які зміни чекають на українців у найближчі дні.

Курс долара може сягнути 50 гривень: українцям назвали низку факторів, які впливатимуть на валюту.

Долар невпинно зростатиме: українцям оновили прогноз курса валют на 2025 рік, названо суму.