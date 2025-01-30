У ніч проти 30 січня ворожий "Шахед" потрапив у багатоповерховий будинок у Сумах, під завалами опинилися люди.

У результаті ворожої атаки в Сумах відомо про велику кількість постраждалих та загиблих.

Щонайменше 9 людей отримали поранення, є дві жертви, про це повідомляє начальник Сумської ГВА Сергія Кривошеєнко та Сумську ОВА.

Внаслідок удару по багатоповерховому будинку було пошкоджено вікна та стіни багатоповерхівки з шостого по другий поверхи.

Рятувальники продовжують розбирати завалів, на місці удару врятували дівчинку, підступи її мами продовжуються.

Також шукають подружжя, яке жило на сьомому поверсі. Керівник обласної військової адміністрації Володимир Артюх розповів, що удар по будівлі стався приблизно о 00.18.

Володимир Артюх повідомив про одну загиблу людину та трьох поранених.

Рятувальникам вдалося врятувати 4 особи, серед них 1 дитину, евакуйовано 118 осіб.

За даними ДСНС, станом на 06:00 відомо про 9 постраждалих. Про загиблих рятувальники не повідомляють.

У Сумах, де російський безпілотник у ніч проти 30 січня, вдарив у багатоповерховий житловий будинок, кількість загиблих зросла до чотирьох. Про це повідомляє місцева влада.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі ворог запустив Україною 81 БпЛА, 37 з них – збиті, 39 – локаційно втрачені.

Безпілотників було знищено у Полтавській, Сумській,Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях. ㅤ

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