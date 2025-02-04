У Черкасах внаслідок атак ворожих безпілотників виникли пожежі на території трьох приватних підприємств.

Про це у Телеграмі повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його посадовця, вночі ворожа армія масовано атакували Черкащину ударними дронами.

Сили протиповітряної оборони знищили дванадцять дронів типу Shahed.

На території області внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств, в одному випадку ліквідація пожежі триває.

За попередніми даними, постраждалих в результаті атаки нема, зауважив Табурець.

"Надскладна ніч для нашої Черкащини. Ворог масовано атакував ударними БпЛА. в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває", - повідомив він у телеграмі.

Обстеження території та встановлення завданої шкоди триває.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого Росія запустила по Україні "Шахеди", під ранок вибухи почули в столиці.

О 5-й ранку 4 лютого в Києві було чути гучні вибухи, за кілька хвилин до цього в столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів".

Про це повідомили столичні телеграм-канали.

"У повітряному просторі Києва ворожі БПЛА. Працює ППО",

– попереджав керівник КМВА Тимур Ткаченко.

Ткаченко закликав киян та гостей столиці залишатися в безпечних місцях, а також повідомляти владу про укриття, яке було закрито під час дронової небезпеки.

Пізніше стало відомо, що уламки дронів знайшли на кількох поверхах недобудованого 18-поверхівки у Печерському районі Києва. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Повідомляється, що руйнувань та постраждалих немає, пожежі на місці падіння останків безпілотників також не було.

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