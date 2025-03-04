Ворожа армія в ніч проти 4 березня атакувала Україну ударними безпілотниками.

Внаслідок чергової російської атаки в Одесі є пошкодження та проблеми з електроенергією, передає Politeka.net.

Про це повідомив керівник Одеської ОВ Олег Кіпер.

За його словами, є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині міста діють аварійні відключення електроенергії, запущені генератори для роботи критичної інфраструктури, в тому числі і котелень.

Також розгортаються додаткові пункти незламності, повідомляє Політека.

Внаслідок падіння уламків та вибухових хвиль, пошкодження отримали два приватні будинки та бізнес-центр.

Мер міста Геннадій Труханов повідомив про чотирьох потерпілих.

Як повідомили у ДСНС України, росія атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Також ворог обстріляв місто Суми, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Вночі 4 березня ворог атакував громадську інфраструктуру міста Суми.

Внаслідок удару ударного дрона пошкоджено приміщення дитячого медичного закладу.

Аварійно-рятувальні служби працюють над локалізацією та гасінням пожежі. Попередньо без жертв.

Керівник Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак повідомив про обстріл області.

Увечері та вночі в області українські захисники приземлили дев'ять ворожих дронів.

Гучно було у Дніпровському районі, пошкоджено АЗС.

Фіксувалися удари по Нікопольщині — райцентру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Агресор застосовував РСЗВ „Град“, артилерію та дрон-камікадзе. Люди не постраждали.

У Запорізькій області 49-річний чоловік загинув, 46-річна жінка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки по Пологівському району, повідомив керівник Запорізької ОВ Іван Федоров.

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