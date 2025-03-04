Внаслідок чергової російської атаки в Одесі є пошкодження та проблеми з електроенергією, передає Politeka.net.
Про це повідомив керівник Одеської ОВ Олег Кіпер.
За його словами, є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині міста діють аварійні відключення електроенергії, запущені генератори для роботи критичної інфраструктури, в тому числі і котелень.
Також розгортаються додаткові пункти незламності, повідомляє Політека.
Внаслідок падіння уламків та вибухових хвиль, пошкодження отримали два приватні будинки та бізнес-центр.
Мер міста Геннадій Труханов повідомив про чотирьох потерпілих.
Як повідомили у ДСНС України, росія атакувала Одесу ударними безпілотниками.
Також ворог обстріляв місто Суми, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Вночі 4 березня ворог атакував громадську інфраструктуру міста Суми.
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Керівник Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак повідомив про обстріл області.
Увечері та вночі в області українські захисники приземлили дев'ять ворожих дронів.
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