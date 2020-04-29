29 квітня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 29 квітня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 29 квітня свято в світі

29 квітня світова спільнота відзначає чудове свято — Міжнародний день танцю. Танець об'єднує людей, дозволяючи говорити мовою рухів. Засноване це свято було у організації ЮНЕСКО, які обрали для його святкування дату народження відомого балетмейстера з Франції Жана-Жоржа Новера.

Також сьогодні — День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї.

В Україні 29 квітня відзначають Обливаний понеділок. За стародавнім звичаєм саме сьогодні хлопці обливають дівчат водою.

Також 29 квітня — Всеукраїнський день футболу. Саме в цей день, 27 років тому, національна футбольна збірна України провела свій перший матч.

Національні свята:

День народження принцеси Бенедікти в Данії

День зелених насаджень в Японії

Жартівливі свята

День без слова «немає»

Свято сенсаційних відкриттів

Історичні події 29 квітня: що цікавого відбувалося

1429 — Жанна д’Арк очолила французьке військо і звільнила Орлеан.

1770 — британський капітан Джеймс Кук вперше висадився в Австралії.

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1863 — у Російській імперії скасовані тілесні покарання і таврування за рішенням суду.

1882 — в Берліні почала діяти перша в світі експериментальна тролейбусна лінія.

1897 — британський фізик Джозеф Томсон повідомив про відкриття електрона.

1913 — Гідеон Сундбэк запатентував застібку-блискавку з зубчиками.

1975 — у Донецьку введена в дію найглибша в СРСР шахта імені Скочинського.

1982 — населення Китаю перевищило мільярд осіб.

2011 — весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

29 квітня — День ангела

Імена для хлопчиків по святцях 29 квітня: Леонід, Павло, Тимофій, Михайло.

Імена для дівчаток за православним календарем 29 квітня: Аріна, Галина, Ірина, Федора.

29 квітня — День народження знаменитостей

1727 — французький хореограф, реформатор балету Жан-Жорж Новер.

1785 — німецький винахідник Карл Дрез. Серед його винаходів велосипед і друкарська машинка. Винахід Дреза назвали в його честь дрезиной.

1875 — всесвітньо відомий англомовний письменник італійського і англійського походження Рафаель Сабатіні.

1899 — афроамериканський джазовий музикант, композитор, піаніст, керівник всесвітньо відомого оркестру Дюк Еллінгтон.

1955 — радянська і російська актриса Лариса Удовиченко.

1958 — американська кіноактриса Мішель Пфайфер.

1970 — американський тенісист Андре Агассі.

1970 — американська актриса Ума Турман.

1985 — український боксер, чемпіон Європи 2006 року серед любителів Денис Пояцика.

1989 — хорватський футболіст Домагой Віда.

Народні прикмети на 29 квітня

У народному календарі 29 квітня — Аріна-Розсадниця. Цей день використовували для роботи в полі — пікірували розсаду помідорів і капусти. Вважалося, якщо посадити капусту 29 квітня, то вона буде великий і соковитою. Наші предки вірили, що капусту в якому разі не можна садити в четвер і напередодні великих свят. Це може призвести до неврожаю овоча.

На Аріну господарі висаджували гречку і уважно стежили за погодою, намагаючись передбачити, яким буде майбутній урожай.

Народні прикмети на 29 квітня:

Гучний грім 29 квітня — рік буде врожайним.

Багато жуків на Аріну — літо буде засушливим.

Вільха зацвіла — час сіяти гречку.

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