29 квітня відзначають багато важливих свят і історичних подій.
Politeka.net також розповість, що означає 29 квітня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.
Яке 29 квітня свято в світі
29 квітня світова спільнота відзначає чудове свято — Міжнародний день танцю. Танець об'єднує людей, дозволяючи говорити мовою рухів. Засноване це свято було у організації ЮНЕСКО, які обрали для його святкування дату народження відомого балетмейстера з Франції Жана-Жоржа Новера.
Також сьогодні — День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї.
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В Україні 29 квітня відзначають Обливаний понеділок. За стародавнім звичаєм саме сьогодні хлопці обливають дівчат водою.
Також 29 квітня — Всеукраїнський день футболу. Саме в цей день, 27 років тому, національна футбольна збірна України провела свій перший матч.
Національні свята:
День народження принцеси Бенедікти в Данії
День зелених насаджень в Японії
Жартівливі свята
День без слова «немає»
Свято сенсаційних відкриттів
Історичні події 29 квітня: що цікавого відбувалося
1429 — Жанна д’Арк очолила французьке військо і звільнила Орлеан.
1770 — британський капітан Джеймс Кук вперше висадився в Австралії.
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1863 — у Російській імперії скасовані тілесні покарання і таврування за рішенням суду.
1882 — в Берліні почала діяти перша в світі експериментальна тролейбусна лінія.
1897 — британський фізик Джозеф Томсон повідомив про відкриття електрона.
1913 — Гідеон Сундбэк запатентував застібку-блискавку з зубчиками.
1975 — у Донецьку введена в дію найглибша в СРСР шахта імені Скочинського.
1982 — населення Китаю перевищило мільярд осіб.
2011 — весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон.
29 квітня — День ангела
Імена для хлопчиків по святцях 29 квітня: Леонід, Павло, Тимофій, Михайло.
Імена для дівчаток за православним календарем 29 квітня: Аріна, Галина, Ірина, Федора.
29 квітня — День народження знаменитостей
1727 — французький хореограф, реформатор балету Жан-Жорж Новер.
1785 — німецький винахідник Карл Дрез. Серед його винаходів велосипед і друкарська машинка. Винахід Дреза назвали в його честь дрезиной.
1875 — всесвітньо відомий англомовний письменник італійського і англійського походження Рафаель Сабатіні.
1899 — афроамериканський джазовий музикант, композитор, піаніст, керівник всесвітньо відомого оркестру Дюк Еллінгтон.
1955 — радянська і російська актриса Лариса Удовиченко.
1958 — американська кіноактриса Мішель Пфайфер.
1970 — американський тенісист Андре Агассі.
1970 — американська актриса Ума Турман.
1985 — український боксер, чемпіон Європи 2006 року серед любителів Денис Пояцика.
1989 — хорватський футболіст Домагой Віда.
Народні прикмети на 29 квітня
У народному календарі 29 квітня — Аріна-Розсадниця. Цей день використовували для роботи в полі — пікірували розсаду помідорів і капусти. Вважалося, якщо посадити капусту 29 квітня, то вона буде великий і соковитою. Наші предки вірили, що капусту в якому разі не можна садити в четвер і напередодні великих свят. Це може призвести до неврожаю овоча.
На Аріну господарі висаджували гречку і уважно стежили за погодою, намагаючись передбачити, яким буде майбутній урожай.
Народні прикмети на 29 квітня:
- Гучний грім 29 квітня — рік буде врожайним.
- Багато жуків на Аріну — літо буде засушливим.
- Вільха зацвіла — час сіяти гречку.
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