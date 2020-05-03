3 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.
Politeka.net також розповість, що означає 3 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.
Яке 3 травня свято у світі
День 3 травня видався багатим на святкові дати. Саме сьогодні у світі святкують важливу дату – Всесвітній день свободи преси. Це свято відзначають усі країни представлені в ЮНЕСКО, даючи свій дозвіл на вільне висловлювання думок стосовно будь-яких тем, зокрема влади.
Також 3 травня – День Сонця. Сонце – найближча до Землі зірка, яка визначає екологію нашої планети. Мета свята – привернути увагу до можливостей використання поновлюваних джерел енергії.
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Окрім цього, всі ласуни 3 травня мають нагоду відзначити чудове свято – День кондитера.
Національні свята 3 травня:
День Конституції Республіки Польща
День Конституції Японії
Жартівливі свята
Свято прелюдій
День незалежності від інтернету
Історичні події 3 травня: що цікавого відбувалося
1494 – Христофор Колумб відкрив Ямайку.
1791 – Надзвичайний Сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію 3 травня. Це була перша конституція в Європі і друга у світі (після Конституції США). У Польщі цей день відзначається як національне свято.
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1783 – російська імператриця Катерина II заборонила указом селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії: відбулось закріпачення селян.
1880 – відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай.
1904 – американський винахідник Джордж Паркер запатентував свою першу письмову ручку.
1995 – указом Президента Л.Кучми встановлено перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького.
3 травня – День ангела
Імена для дівчаток за святцями 3 травня: Федора.
Імена для хлопчиків за православним календарем 3 травня: Олександр, Григорій, Микола, Федір, Феодосій.
3 травня – День народження знаменитостей
1874 – французький парфумер Франсуа Коті, якому належить ідея випускати парфуми серіями та створювати “пробні” зразки.
1898 – одна з засновників держави Ізраїль, 4-й прем’єр-міністр Ізраїлю Голда Меїр.
1921 – американський боксер у середньоваговій категорії, який визнаний кращим боксером в історії спорту, Рей “Шугар” Робінсон.
1933 – американський співак, “хрещений батько соулу” Джеймс Браун. У 1986 році в числі перших обраний в Зал слави рок-н-ролу.
Народні прикмети на 3 травня
У народному календарі 3 травня – день Федора. Цей день був призначений для поминання померлих. Існувала традиція 3 травня ходити на цвинтар і поминати своїх покійних рідних та близьких. Жодних важливих справ на 3 травня не планували, у цей день заборонено було сваритися та веселитися.
Народні прикмети на 3 травня:
- Горобина ще не розцвіла – осінь буде холодною.
- 3 травня холодно – кінець місяця буде спекотним.
- Багато хрущів – літо буде сухим.
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