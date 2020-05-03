3 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 3 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 3 травня свято у світі

День 3 травня видався багатим на святкові дати. Саме сьогодні у світі святкують важливу дату – Всесвітній день свободи преси. Це свято відзначають усі країни представлені в ЮНЕСКО, даючи свій дозвіл на вільне висловлювання думок стосовно будь-яких тем, зокрема влади.

Також 3 травня – День Сонця. Сонце – найближча до Землі зірка, яка визначає екологію нашої планети. Мета свята – привернути увагу до можливостей використання поновлюваних джерел енергії.

Окрім цього, всі ласуни 3 травня мають нагоду відзначити чудове свято – День кондитера.

Національні свята 3 травня:

День Конституції Республіки Польща

День Конституції Японії

Жартівливі свята

Свято прелюдій

День незалежності від інтернету

Історичні події 3 травня: що цікавого відбувалося

1494 – Христофор Колумб відкрив Ямайку.

1791 – Надзвичайний Сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію 3 травня. Це була перша конституція в Європі і друга у світі (після Конституції США). У Польщі цей день відзначається як національне свято.

Українців почнуть штрафувати за написи на машинах: які слова виявилися під забороною

1783 – російська імператриця Катерина II заборонила указом селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії: відбулось закріпачення селян.

1880 – відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай.

1904 – американський винахідник Джордж Паркер запатентував свою першу письмову ручку.

1995 – указом Президента Л.Кучми встановлено перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького.

3 травня – День ангела

Імена для дівчаток за святцями 3 травня: Федора.

Імена для хлопчиків за православним календарем 3 травня: Олександр, Григорій, Микола, Федір, Феодосій.

3 травня – День народження знаменитостей

1874 – французький парфумер Франсуа Коті, якому належить ідея випускати парфуми серіями та створювати “пробні” зразки.

1898 – одна з засновників держави Ізраїль, 4-й прем’єр-міністр Ізраїлю Голда Меїр.

1921 – американський боксер у середньоваговій категорії, який визнаний кращим боксером в історії спорту, Рей “Шугар” Робінсон.

1933 – американський співак, “хрещений батько соулу” Джеймс Браун. У 1986 році в числі перших обраний в Зал слави рок-н-ролу.

Народні прикмети на 3 травня

У народному календарі 3 травня – день Федора. Цей день був призначений для поминання померлих. Існувала традиція 3 травня ходити на цвинтар і поминати своїх покійних рідних та близьких. Жодних важливих справ на 3 травня не планували, у цей день заборонено було сваритися та веселитися.

Народні прикмети на 3 травня:

Горобина ще не розцвіла – осінь буде холодною.

3 травня холодно – кінець місяця буде спекотним.

Багато хрущів – літо буде сухим.

Нагадаємо, Джошуа зробив гучну заяву про реванш з Кличком: «Безпрограшний варіант».

Як повідомляла Politeka, Польща готує приємний сюрприз для українців: «є два варіанти».

Також Politeka писала, що дієтолог попередила про небезпечні фрукти для фігури: «Здуття гарантовано».