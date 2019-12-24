Для обраних знаків Зодіаку новогодня ніч стане чарівним часом, який буде наповнений романтикою і щастям

Відомий астролог Павло Глоба пророкує, що деякі знаки Зодіаку в кінці 2019 року зустрінуть свою другу половинку, з якою відзначать початок Нового року.

Астролог виділив лише три знака Зодіаку, яких чекають любовні пригоди і назвав вдалі дні для початку романтичних пригод.

Телець

Представники цього знака Зодіаку повинні довіряти долі і бути відкритими, якщо бажають отримати успіх в любовних справах. Астролог вважає, що їм краще слухати поради інших і ні в якому разі не відкидати пропозиції, що надійшли.

Представникам цього знаку Зодіаку потрібно йти назустріч життю і відкриватися людям, а якщо надасться вдала можливість піти на побачення, то не варто від неї відмовлятися. На таких зустрічах з друзями є шанс зав'язати романтичні знайомства або подивитися на близького друга з іншого боку.

Кращі дні для любові: 26 і 27 грудня.

Раки

Представників цього знака Зодіаку чекають романтичні стосунки, які будуть наповнені легкістю, гумором, іграми та фліртом. Для Раків у яких є друга половинка, такий грайливий настрій дозволить помістити у відносини щось нове, не обтяжене пафосом і зайвою серйозністю.

Якщо ж Рак поки самотній, його грайливий настрій буде притягувати до нього зацікавлені погляди.

Кращі дні для любові: 25, 26 і 27 грудня.

Діви

Астролог радить Дівам користуватися можливістю і проводити більше часу зі своєю коханою людиною. Якщо Діви самотні, то необхідно побільше вибиратися з дому, адже їх обов'язково буде чекати романтичне знайомство.

Їм варто прислухатися до порад колег і друзів, які порадять представникам цього знаку Зодіаку нове цікаве місце для прогулянки. Адже тільки в місцях, де їм ще не доводилося бувати Дів чекають романтичні пригоди і вдалі знайомства.

Кращі дні для любові: 26 і 29 грудня.

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