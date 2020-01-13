Легендарна пророчиця Ванга, якій приписують дар віщування, залишила пророцтво на 2020 рік

Сліпа пророчиця Ванга бачила майбутнє і передбачала, що буде. Але варто відзначити, що та ніколи не називала конкретних дат, а лише говорила, що повинно статися. Припущення про дати роблять експерти, які вивчають її передбачення, вони складають факти і підставляють відповідні дати.

Тому передбачення Ванги на 2020 рік можуть бути співвіднесені лише з певною часткою допущення.

Нещодавно в мережі з'явилися передбачення Ванги про події, які віднесли до 2020 року. Так, легендарна пророчиця з Болгарії зробила страхітливий прогноз про те, що Землю чекає метеоритний удар. До всього іншого, вона відзначала, що Росія постраждає більше інших країн.

Також провісниця натякала на цунамі яке сколихне світ у 2020 році та може принести кінець світу: в особливості від нього постраждають частина Китаю, Японії і Пакистану.

Крім того, медіум передбачала втрату слуху президентом США Дональдом Трампом.

Також раніше повідомлялося, що нещодавно спливли пророцтва Вольфа Мессінга про майбутнє Російської Федерації в 2020 році. На думку менталіста 2020 рік стане справжнім випробуванням для росіян. Згідно з його прогнозом на початку поточного року ускладниться економічна ситуація в РФ. Виправити ситуацію зможуть лише нові реформи, якщо цього не зробити ситуацію неможливо буде виправити.