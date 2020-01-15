В мережі спливло передбачення афанского старця Єфрема Аризонського, який попереджає світ про майбутній глобальний конфлікт
Старець Єфрем Арізонський, або Філофейський під час німецької окупації залишив навчання в школі і почав підробляти, де тільки можна було. Під час своїх пригод він зустрів ієромонаха, який належав до братства старця Йосипа Ісіхаста.
Він почав жити з ченцями, а з часом і сам став духівником, а пізніше прийняв постриг.
Десятки років він служив на Святій Горі, але покинув її і поїхав у Північну Америку, де в штаті Арізона, в пустелі, заснував обитель на честь преподобного Антонія Великого. На сьогоднішній день існує 19 чоловічих і жіночих монастирів, заснованих афонським старцем. За переказами він міг пророкувати майбутнє і навіть побачив свою власну смерть.
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За деякими даними, старець іноді говорив про прийдешнє з людьми, які приїжджали на Афон. Молодий курсант Микола казав, що Єфрем сказав йому, що той в майбутньому стане монахом, після чого почнеться Третя світова війна.
Грецькі журналісти з'ясували, що колишній курсант не так давно передав все своє майно родичам і відправився на Афон для постригу.
За його передбаченням всі бойові дії на території Донбасу повинні припинитися у 2022 році. Після війни на Україну чекає розквіт і вона повністю восстановтся до 2060 року.
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