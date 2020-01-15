Старець іноді говорив про прийдешнє з людьми, які приїжджали на Афон

В мережі спливло передбачення афанского старця Єфрема Аризонського, який попереджає світ про майбутній глобальний конфлікт

Старець Єфрем Арізонський, або Філофейський під час німецької окупації залишив навчання в школі і почав підробляти, де тільки можна було. Під час своїх пригод він зустрів ієромонаха, який належав до братства старця Йосипа Ісіхаста.

Він почав жити з ченцями, а з часом і сам став духівником, а пізніше прийняв постриг.

Десятки років він служив на Святій Горі, але покинув її і поїхав у Північну Америку, де в штаті Арізона, в пустелі, заснував обитель на честь преподобного Антонія Великого. На сьогоднішній день існує 19 чоловічих і жіночих монастирів, заснованих афонським старцем. За переказами він міг пророкувати майбутнє і навіть побачив свою власну смерть.

За деякими даними, старець іноді говорив про прийдешнє з людьми, які приїжджали на Афон. Молодий курсант Микола казав, що Єфрем сказав йому, що той в майбутньому стане монахом, після чого почнеться Третя світова війна.

Грецькі журналісти з'ясували, що колишній курсант не так давно передав все своє майно родичам і відправився на Афон для постригу.