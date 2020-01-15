Земля вступила в шосту еру масового вимирання і через 10 років люди можуть не вижити

Таку шокуючу заяву зробили на офіційному сайті ООН (Організація Об'єднаних Націй прим.ред).

Людям необхідно якнайшвидше зменшити забруднення повітря, щоб врятувати дику природу від вимирання. Це необхідно зробити до 2030 року інакше наслідки будуть незворотними.

У повідомленні говориться, що світ зіткнувся з "безпрецедентними темпами" зникнення різних видів флори і фауни. Цунамі, пожежі і землетруси лише мала частина того, що має сколихнути світ у майбутньому. Це може призвести до того, що багато які екосистеми просто зникнуть назавжди, до всього іншого, це може призвести до серйозних наслідків для людства.

В ООН попередили, що часу залишилося зовсім небагато:

"У людей є одне десятиліття для скорочення шкідливих відходів наполовину і надання захищеного статусу третини земної поверхні".

Також раніше повідомлялося, що вчені висунули нову теорію. За їх прогнозом кінець світу повинен відбутися в 2021 році. З кожним роком Сонце розжарюється все більше, що прискорює процес «витоку» газів. Так Земля може перетворитися в безжиттєву пустелю і стати схожою на Марс через те, що атмосфера кожну хвилину втрачає понад 180 кг водню.

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