Радянський естрадний артист Вольф Мессінг, якого називали найбільшим телепатом свого часу, не раз робив прогнози про майбутні події в Російській Федерації
З раннього дитинства Вольф Мессінг володів справжнім талантом, у нього була просто феноменальна пам'ять: він легко запам'ятовував тексти талмутів.
Вольфові Мессінгові також приписують дар передбачення про майбутнє, а також дар читання думок будь-якої людини, яка знаходилася біля нього. Його життя оточена всілякими чутками і домислами, це також стосується і прогнозів, які він робив за життя.
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Він часто робив прогнози про майбутнє світу, але більшість його пророцтв все ж були про Російську Федерацію. Так, за його словами РФ в 2020 році чекає чимало важких випробувань, а також змін, які можуть призвести до катастрофи. До всього іншого, він зазначав, що росіяни зіткнуться з природними неминучими катаклізмами.
Також Мессінг пророкував можливі епідемії, які сколихнуть росіян, а також демографічні провали в РФ, які він пов'язував зі зміною сімейних цінностей в суспільстві.
На 2020 рік Мессінг залишив пророцтво і для всього світу. Він запевняв, що ніякої Третьої світової не буде. За його словами світ захлиснуть міжнаціональні конфлікти, а також революційні рухи, але вони не переростуть в глобальний конфлікт.
Також він пророкував прихід до влади у багатьох країнах саме патріотів і реформаторів, які спробують зробити життя своїх громадян кращим.
Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.
Також Politeka повідомляла, що РФ чекають важкі часи в 2020 році, Мессінг залишив попередження