Ісаак Ньютон, всесвітньо відомий учений, що заклав основи сучасної фізики, астрономії, математики і оптики обчислив точну дату Апокаліпсису

Вчений жив на рубежі XVII-XVIII століть, і, як багато хто з вчених тих часів цікавився різними науками. Хоча Ньютон прославився на весь світ, як фізик, але в той же самий час, він був одним з найвидатніших містиків. Крім того, він багато часу приділяв дослідженням "Священних писань".

Фізик вивчив величезну кількість релігійних текстів, зробив астрономічні спостереження, і склавши свої дослідження, обчислив дату кінця світу.

Висновки вчений зробив у листах, які підписав псевдонімом Єгова Санктус Унус. Багато з вчених сучасності досі не можуть розгадати всі його писання. Зовсім нещодавно експерти зробили висновок, що людство буде стерто з лиця землі в 2060 році.

Апокаліпсису будуть передувати катаклізми, епідемії та глобальні війни, але пізніше світ повинен відродитися для нового початку".



Дослідники відзначають, що в знайдених листах Ньютона, дуже багато містики і загадкових заяв, що зовсім не характерно для прихильників математики і фізики.

Також раніше повідомлялося, що спливло чергове пророцтво про майбутні події в Україні, яких багато українці з нетерпінням чекають.

За його передбаченням всі бойові дії на території Донбасу повинні припинитися у 2022 році. Після війни на Україну чекає розквіт і вона повністю восстановтся до 2060 року.

Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.

Також Politeka повідомляла, що РФ чекають важкі часи в 2020 році, Мессінг залишив попередження