Колишня солістка російської групи "Серебро" порадувала шанувальників яскравим фото

Ольга Серябкіна (MOLLY) з'явилася на новому фото в Instagram в чорному піджаку, під яким ніби нічого немає, пише Рoliteka.net.

На красуні макіяж з акцентом на червоні губи, очі підведені чорним з рясним виділенням нижніх вій. Точений носик, пухкі губи і ідеальні брови - виглядають на фото неймовірно.

Образ Олі завершили модні прикраси: масивний ланцюжок і сережки.

Серябкіна прочинила губи і дивиться в об'єктив.

В пості дівчина зізналася, що зараз тестується її маска, щоб у підсумку всім сподобалося їй користуватися.

Також в публікації артистка розмірковує про маски в Instagram, які сильно змінюють зовнішність.

"Погратися прикольно, але знімати в них сторіс не подобається. Вони, звичайно, роблять ідеальні лялькові обличчя. Але, як ви зрозуміли, я більше за підкреслення за допомогою масок індивідуальної краси кожного. Віртуальний мейк 💅🏼 Ну і трохи б'юті-ретуш )) А ви що думаєте? Використовуєте маски з ефектом пластики обличчя ??", - написала зірка.

За 20 хвилин пост співачки зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

"Пластику обличчя не треба. Краще ретуш, мейк...", "Використовую🤷‍♀️мені подобається", "Не люблю маски з ефектом пластики обличчя і сильною ретушшю, коли обличчя стає бежевю плямою", "Без пластики", "Оля, я хочу "ваш" алмаз 💎", "Яка ж а**єнна", "Зроби масочку з касаточкой 🐳🙏🏻 ну будь ласка))", "Краще без пластики😌 естетсвенная краса win💕", "Ви зухвала😍", "Фото на паспорт", "Іноді користуюся, головне щоб не перебір 😁", "Ікона краси👍😊👏💄👩", "Так звичайно такі маски топ 😍", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Оля Серябкіна зважилася здатися роздягненою посеред зими.

На фото зірка красується в чорній толстовці, ось тільки спідницю, шорти, штани або хоч щось ще до неї - надіти забула.

Дівчина позувала на задвірках з салатовим пакетом біля сміттєвих баків, імітуючи, ніби сміття тягне за собою. Не до місця, але все ж вона у взутті - вечірньому варіанті на підборах.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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