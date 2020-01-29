30-річна українська актриса Ксенія Мішина, яка стала переможницею "Танців з зірками 2019", показала себе в неймовірно чуттєвому і томному образі
Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжими кадрами, на яких великим планом її обличчя. Ксенія постала з розпущеним волоссям і ніжним макіяжем у бежево-золотавих тонах. Вона легенько торкається рукою до підборіддя на одному фото і вилиці - на іншому. При цьому Мішина млосно й загадково дивиться прямо в об'єктив, спокушаючи шанувальників вдатися до божевільних фантазій.
"Любов і нічого зайвого ❤️", - підписала кадри артистка.
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Шанувальники засипали Мішину компліментами: і на честь її акторських талантів і успіхів, і на честь її неземної краси та жіночності. Одна з фанаток Ксенії навіть помітила, що на фото та схожа на голлівудську красуню Анджеліну Джолі.
"Різні ролі, різні образи, різні характери і завжди блискучі виконання👏 Браво!!! Чудово👍Величезний талант, прекрасна людина і дуже красива Жінка🌹🔥💕"
"Нереальна 😻💎"
"Чимось схожа на Джолі 😍"
"О Боже, чудова 😍"
"Яка гарна😍Томна, загадкова Ксенія 🌹"
"Ну не можна бути на світі красивою такою... А вам Ксенія можна!!! Красива, талановита, розумна,любляча мама!!! Ви гідні всіх цих якостей!!!🙌"
Раніше ми повідомляли, Ксенія показала і розповіла в Instagram, як весело проводить час з "другом" у себе вдома. Актриса порушила важливу для жінок тему - прибирання. Вона відкрито зізналася, що її привчили з дитинства поважати чистоту, але ось зараз, у дорослому житті, деколи немає часу, щоб прибиратися. І в цьому випадку їй добряче допомагає робот-пилосос, який, власне, і є "друг". Від щастя, що є такий помічник, Ксенія аж підстрибнула високо вгору.
"Стрибок у щастя 😻"; "Хороший помічник. Від щастя Ксюша почала літати! 👍😁💐"; "Хороший диванчик.....а господиня яка гарненька....❤️", - писали в коментарях.
Нагадаємо, переможницю «Танців з зірками» спустили зі сходів
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