30-летняя украинская актриса, победительница проекта "Танці з зірками 2019" Ксения Мишина рассказала всю правду о том, какая из нее хозяйка, и кто ей помогает по дому

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Ксюша предстала в домашнем костюме черного цвета: футболке и лосинах, с распущенными волосами и легким макияжем. На одном из кадров она сидит на диване, облокотившись на подушку. На другом девушка запечатлена во время прыжка: она так высоко "взлетела", что кажется, аж невероятно, чтобы человек так смог. Актриса развела руки в стороны и погримасничала на камеру. В целом, ее вид говорит о том, что она жутко чем-то довольна. Чем - выяснилось в ее подписи к снимкам.

Оказывается, Мишина завела дома бытового "друга" - робота-пылесоса, который, как она сама призналась, успешно ее выручает, когда некогда заниматься уборкой.

"Немного о Ксюше - Хозяйке :) Скажу Вам честно, не особо я люблю чужих людей в доме, поэтому помощью в уборке пользуюсь крааааайне редко ... А мамуля в своё время приучила к идеальной чистоте, поэтому творческие беспорядки, которые логичны на моей территории, пребывают краткосрочно и с зазрением совести )))... И вот однажды, у меня появился друг..., в возможностях которого я не была уверена ...Но потрудился он в моем мирке так, что я и мои сомнения в раз обалдели и исчезли )", - написала Ксения.

Комментирующие кинулись обсуждать пылесосы и восторгаться прыжком актрисы.

"Он не оббивает углы?, тоже хочу такого парня"

"Боже, умная, красивая, очень талантливая актриса☝️ и почему у нас в Украине вот именно такие классные дамы и не замужем 🤷"

"А я сам люблю убирать это намного приятнее и качественнее"

"Прыжок в счастье 😻"

"Хороший помощник. От счастья Ксюша начала летать! 👍😁💐"

"Хороший диванчик.....а хозяйка какая хорошенькая....❤️"

"«Вій» згадала😱"

"Хороший помощник! 😊 Лишь бы надолго хватило. У меня советский пылесос. Надёжный до сих пор. Вот только шумит громко 😂"

Напомним, победительницу «Танцев со звездами» спустили с лестницы

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