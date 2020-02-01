Популярна співачка МакЅим змушена покинути велику сцену

Сумну новину в Instagram повідомила менеджер співачки Маргарита Соколова, передає Politeka.net.

За її словами, російська зірка МакЅим залишає велику сцену через проблеми зі здоров'ям.

Як відомо, в минулому році співачка потрапила в ДТП, через що отримала серйозні травми.

Маргарита Соколова також повідомила, що співачка МакЅим йде у безстрокову відпустку через рекомендації лікарів, які раніше радили їй взяти паузу у гастрольному житті.

Вона також додала, що через рішення зірки всі заплановані концерти будуть скасовані, і попросила прихильників з розумінням поставитися до цього.

«В якості невеликого розради додам, що реліз обіцяного нового треку МакЅим «Відданим» обов'язково відбудеться, і ви почуєте його найближчим часом», — резюмувала менеджер співачки МакЅим в своєму Instagram.

Раніше ми повідомляли про те, що популярна співачка МакЅим налякала фанатів зовнішнім виглядом. Після виступу МакЅим в Татарстані в мережі з'явилися чимало критичних коментарів. Артистка, як запевняють присутні на концерті, дуже змінилася.

того вечора співачка кілька разів переодягалася, щоб продемонструвати свої наряди. Однак їй не вдалося приховати від фанатів те, що вона неабияк поправилася.

На думку глядачів, співачці було вкрай важко виконувати деякі композиції. «Вона співала, наче їй забракло повітря», — стверджують очевидці.

Представник МакЅим Маргарита Соколова спростувала, що концерт в Казані був провальним.

Також ми повідомляли про те, що співачка МакЅим скоро вийде заміж. Зірка зізналася, що її коханий зробив їй довгождану пропозицію і незабаром у них буде весілля.

Марина Максимова вкрай мало говорить про особисте життя, але в цей раз вона не могла промовчати радісну новину.

У своєму особистому Instagram зірка продемонструвала дороге обручку на безіменному пальці правої руки.

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Також Politeka писала, що співачка МакЅим виходить заміж, фанати в сльозах.