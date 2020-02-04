Найспортивніша артистка "Жіночого кварталу" показала на камеру всі свої вміння

Катерина Нікітіна повправлялася на килимку, при цьому частково засвітивши свої груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу».

На новому опублікованому Катериною відео, вона стоїть "у планці", таким чином тренуючи практично все своє тіло - вправа досить непроста і без підготовки ось так переміщатися з руки на руку, як це робить Катерина - досить складно.

Артиска надягла спортивний обтягуючий костюм - топ і лосини, своє волосся вона зібрала в грайливий хвостик, на обличчі макіяж, здається, що відсутній.

Шанувальникам зірки сцени дуже сподобалася "спортивна мініатюра" у виконанні Катерини. Вони пишуть про те, що дівчина не перестає їх захоплювати та дивувати, знайшлися і такі, які дещо "підбивали" Катерину з її здібностями, мовляв, "а довше ось так простояти можеш?".

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#5minchallenge Бросила мне вызов @anastasiikosenko😏 А я бросаю всем моим любимым подписчикам)🙈 PS. Но очень хочется увидеть планку от @dnlbeliy @rybak_sydney @dariyatsarenko @rasul_mirzaiev @yarik_burdovitsin @egor_bilan @vit.gvozdetskyi @zhukovtsova_kiyashko 👀🙈 Что от Вас требуется:👇🏻 -Простоять 5 мин в планке⚡️ -Не касаясь коленками пола🦵 -Не подымать 🍑 Можно крутиться как я на видео, но не желательно(у меня просто очень затекают руки и немеют, по этому и кручусь) В идеале, конечно же, нужно простоять не шевелясь)💪🏻👀 • Отмечайте друзей, кому хотите бросить такой же вызов👇🏻 • Выставляйте, отмечает меня, а я вас буду постить в стори))) • Всем Спорт! • Трек моей талановитейшей подружки @kiana.nastya ❤️ Ты огнище 🔥 • #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Раніше ми писали, що дівчина майстерно стояла на руках, плавно переходячи з одного положення свого тіла в інше - горизонтальний, а потім і вертикальний шпагат, шанувальники були просто в захваті від побаченого.

Зірка мережі потренувалася на славу, а відео оформила під популярний трек Джамали і Alyona Alyona:

«Я допоможу тобі здійснити давню мрію!!!💫 • Дівчатка&Хлопчики! ATTENTION❗ Відкрито запис на Індивідуальні заняття! 💎 …». – підписала артистка своє нове відео, яке виклала в мережі.

Шанувальникам обсипали Катерину компліментами: "позитивна", "молодчинка", "трудяга", тощо пишуть вони.

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#stretching 🧘🏼‍♀️ Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ❗️ATTENTION❗️ Открыта запись на ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия! 💎Направление: -stretching -fitness -bodymake -kids gymnastics -tabata ⏱Длительность занятия: 1 час! -> 60 мин! -> 3600 секунд! 📍Где: Район м.Лукьяновская (Ул. Глубочицкая) 🕰 Когда: Все индивидуально! Время подбираем удобное для вас😏 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Часто задаваемые вопросы!❗️ 1. Что с собой нужно?👐🏻 ☝🏻Удобную одежду, носочки, водичку и настроение. 2. Как часто нужно встречаться?🤗 ☝🏻Все зависит от ваших способностей. Желательно не меньше 2ух раз в неделю. (Это если вы хотите результат) 3. Я никогда ничем не занималась, разве я могу сесть? ☝🏻ДА!!!!! 4. Мне 300500 тысяч лет, не поздно? ☝🏻НЕТ!!!! Личный пример, моя Бабушка села на шпагат впервые в жизни в 50 лет🤟🏻 • 😏Я жду ТЕБЯ в зале! Пора в 2020 сделать что-то невероятное и исполнить давнюю мечту!💡 Переступайте через себя!!!☝🏻 Все возможно!❤️ • 📝Для записи пишите сюда @nk_streching ! • Song: Alyona Alyona & Jamala - Забирай 🙈 #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

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