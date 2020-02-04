Білява артистка-красуня позувала перед камерою в досить відвертій позі

Найспортивніша артистка "Жіночого кварталу" показала на камеру всі свої вміння

Катерина Нікітіна повправлялася на килимку, при цьому частково засвітивши свої груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу».

На новому опублікованому Катериною відео, вона стоїть "у планці", таким чином тренуючи практично все своє тіло - вправа досить непроста і без підготовки ось так переміщатися з руки на руку, як це робить Катерина - досить складно.

Артиска надягла спортивний обтягуючий костюм - топ і лосини, своє волосся вона зібрала в грайливий хвостик, на обличчі макіяж, здається, що відсутній.

Шанувальникам зірки сцени дуже сподобалася "спортивна мініатюра" у виконанні Катерини. Вони пишуть про те, що дівчина не перестає їх захоплювати та дивувати, знайшлися і такі, які дещо "підбивали" Катерину з її здібностями, мовляв, "а довше ось так простояти можеш?".

Раніше ми писали, що дівчина майстерно стояла на руках, плавно переходячи з одного положення свого тіла в інше - горизонтальний, а потім і вертикальний шпагат, шанувальники були просто в захваті від побаченого.

Зірка мережі потренувалася на славу, а відео оформила під популярний трек Джамали і Alyona Alyona:

«Я допоможу тобі здійснити давню мрію!!!💫 • Дівчатка&Хлопчики! ATTENTION❗ Відкрито запис на Індивідуальні заняття! 💎 …». – підписала артистка своє нове відео, яке виклала в мережі.

Шанувальникам обсипали Катерину компліментами: "позитивна", "молодчинка", "трудяга", тощо пишуть вони.

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