Російська балерина Анастасія Волочкова показала, як проходять репетиції вистави

Фото із закулісся вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На фото Волочкова сидить на шпагаті всередині великої клітки. Позаду неї стоїть чоловік. Він дуже близько, майже впритул підійшов до артистки, щоб закритися з нею в клітці.

«Птиця в клітці і Еміль продюсер нашого спектаклю «Балерина в задзеркаллі цирку». Репетируємо», - написала Волочкова під постом.

Зазначимо, що балерина одягнена в спортивну кофту, її волосся зібране у хвіст. Правда на ногах у артистки надіті яскраві малинові штани з кльошем. Шпагат в таких штанях виглядає дуже незвично.

За півгодини пост балерини зібрав понад 500 лайків. Зазначимо, що артистка закрила коментарі, тому хейтери, яких у Волочкової було рекордно багато, тепер не зможуть залишати під її постами негативні коментарі. Сама артистка пояснила своє рішення тим, що хоче позбутися зла на свою адресу. Правда, зауважила, що іноді порушує свою власну заборону і знову відкриває коментарі.

До речі, Волочкова не єдина зірка, яка закрила коментарі в Instagram. Як відомо, у більшості зірок, кількість передплатників яких велика, в коментарях під постом залишають десятки образливих коментарів. Артистів ображають, критикують їх зовнішність і дають різні поради. Багато хто не звертає увагу на хейтерів, деякі вступають з ними в суперечку, а інші просто відключають коментарі.

Так, нещодавно російський співак Сергій Лазарєв закрив коментарі на своїй сторінці. Він заявив, що більше не хоче бачити негатив під своїми фото, а також не хоче бачити на своїй сторінці провокаторів, які вступають у суперечки з його прихильниками.

Нагадаємо, що Волочкова похвалилася фігурою в старому спортивному костюмі: "Можу робити таке...".

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