Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм новим виступом і тренуванням.

Проте безліч гнівних слів на її адресу змусили артистку призупинити активність недоброзичливців і піти на крайній захід. На додаток, на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу, хоча іноді і ігнорує власну заборону і відновлює доступ.

Вчора під відео Анастасії з виступом "Кармен" зірка отримала більше тисячі злісних слів в свою адресу. Причому, як від звичайних користувачів, так і від запеклих критиків.

Сьогодні ж на сторінці в Instagram Волочкова показала звичну тренування в спортзалі і тому ж спортивному костюмі, що й кількома днями раніше.

«Швидко, весело і завжди на позитиві!😊💃 Це таке щастя бути професіоналом улюбленої справи.🙏💃😊 Вже післязавтра наш вистава в ДК "Комунарка"💃 #анастасияволочкова #волочкова», – написала балерина.

Причому раніше зірка розповіла про власну підготовку до нового шоу:

"Як я говорила, у балерин особлива специфіка підготовки. У даній вправі розтяжка ускладнює навантаження на прес, але тим самим вправа стає більш ефективним.👍 Спробуйте.

Правда, допомагає.👍 Правда, займіться спортом. І у вас не залишиться часу, щоб сваритися і вивергати заздрісну жовч😝 на різних сторінках. (Благо, на моїй вже не можете!😂💪) А розтяжка дуже корисна і ефективна в різних ситуаціях. Особливо жінкам😉💃 Особисто я її розробляла роки! 👍 В розтяжці важлива стрункість ніг і тіла!👍😊😊😊", – написала артистка під знімком.

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