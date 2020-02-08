Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна, яка зараз виступає сольно, як Molly, похизувалася своєю жіночною фігурою
Співачка позувала, ймовірно, в лісі. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію фан-клубу виконавиці в Instagram.
Так на новому опублікованому фото зірка сцени стоїть в темному вбранні, що складається, як припустили фолловери сторінки, з корсетної білизни зверху і знизу - зі спідниці в колір. На талії також присутня оборка - відома, як "іспанка".
Вєрка Сердючка на Євробаченні 2020, винесений вердикт: "Ми точно зможемо перемогти!"
Брагара збираються відправити в армію після скандалу з собакою: "час прийшов"
Супертяж яскраво нокаутував 186-кілограмового суперника: відео знищення
Лорак з'явилася на концерті без білизни і викликала фурор: "Не дарма так схудла"
Волосся знаменитості недбало спадає з плечей, вона впевнено позує на камеру. Примітно, що незважаючи на таку "холодну" обстановку в якості фону для фото - всюди сніг і температура, найімовірніше, була мінусовою, коли робили фото - знімок вийшов "спекотним".
Шанувальники відзначають в коментарях, що їх улюблениця природна красуня і "зачаровує" буквально з першого погляду на неї.
Раніше, зірка позувала на задвірках з салатовим пакетом, ймовірно, сміття біля сміттєвих баків, імітуючи, ніби сміття тягне за собою. Не до місця, але все ж вона у взутті - вечірньому варіанті на підборах. На одному з фото вона так широко розставила ноги, закинувши одну на сміттєвий бак.
Крім того, у дівчини дуже дивний вираз обличчя - шанувальники від побаченого трохи розгубилися. Не дивно, адже вони звикли бачити Ольгу - гламурною дівою, з великим декольте, вузьких нарядах або й зовсім в білизна.
Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.
Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшливе зізнання.
Також Politeka писала, що экс-солістка «Серебро» засвітила все в одній білизні.