Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна, яка зараз виступає сольно, як Molly, похизувалася своєю жіночною фігурою

Співачка позувала, ймовірно, в лісі. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію фан-клубу виконавиці в Instagram.

Так на новому опублікованому фото зірка сцени стоїть в темному вбранні, що складається, як припустили фолловери сторінки, з корсетної білизни зверху і знизу - зі спідниці в колір. На талії також присутня оборка - відома, як "іспанка".

Волосся знаменитості недбало спадає з плечей, вона впевнено позує на камеру. Примітно, що незважаючи на таку "холодну" обстановку в якості фону для фото - всюди сніг і температура, найімовірніше, була мінусовою, коли робили фото - знімок вийшов "спекотним".

Шанувальники відзначають в коментарях, що їх улюблениця природна красуня і "зачаровує" буквально з першого погляду на неї.

Раніше, зірка позувала на задвірках з салатовим пакетом, ймовірно, сміття біля сміттєвих баків, імітуючи, ніби сміття тягне за собою. Не до місця, але все ж вона у взутті - вечірньому варіанті на підборах. На одному з фото вона так широко розставила ноги, закинувши одну на сміттєвий бак.

Крім того, у дівчини дуже дивний вираз обличчя - шанувальники від побаченого трохи розгубилися. Не дивно, адже вони звикли бачити Ольгу - гламурною дівою, з великим декольте, вузьких нарядах або й зовсім в білизна.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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