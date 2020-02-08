30-річна Тетяна Брухунова, дружина 74-річного коміка Євгена Петросяна, розповіла подробиці перенесеної операції

Як передає Politeka.net, про це дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram. Так, вона поділилася фото, на якому постала у своєму улюбленому стилі кежуал: на ній джинси-кюлоти, сорочка в клітку і замшеві чоботи на плоскій підошві. Один з уважних фоловерів поцікавився у Тетяни, чи носить вона коли-небудь підбори, на що та зізналася, що їй заборонили медики після операції на венах, яку їй зробили у Медичному центрі А. Н.Бегми.

"А ви ходите на підборах?" - "Після операції на венах ні. Підбори суворо заборонені мінімум на 3 роки... Мені дуже пощастило і операцію провів особисто Андрій Миколайович. З його легкої руки все загоїлось дуже швидко. Але залишилися безліч тонкощів про які потрібно пам'ятати"

Крім того, побачивши Брухунову в "вільному" одязі, деякі користувачі мережі припустили, що дівчина, можливо, чекає дитину. Тим більше, що нещодавно, як ми повідомляли, коментуючи весілля з Петросяном, Тетяна зізналася, що "чоловікові потрібен спадкоємець". Вона вже навіть підписалася на Instagram-акаунти, де мами діляться порадами щодо виховання малят, а також на сторінки установ, де народжували російські знаменитості.

Брухунова поспішила відповісти і розчарувати користувачів:

"Перестали носити приталені! Всі вільне! Чекаємо радісну звістку! 🐣" - "Якби Ви були трохи більш уважні, то погортавши мою стрічку помітили, що oversize я ношу більше 4-х років. 😃"

Також у коментарях Бурхуновій порадили стати більш жіночною і почати носити спідниці, на що та дещо уїдливо відповіла, що в мороз не збирається носити "летючі сукні", так як "дружить з головою".

Але більшість шанувальників все ж позитивно оцінили стиль дівчини.

"Не буду нахвалювати Ваш образ (дуже подобається), хочу відзначити, наскільки Ви гідно відповідаєте на питання, як у пісні співається "нас б'ють, ми літаємо" 👏👏👏 Ви молодець, що не опускаєтеся до злісних відповідей!!!"

Нагадаємо, коханка Петросяна виявилася власницею елітного майна.

Як повідомляла Politeka, фанатів налякало нове фото Петросяна, чия коханка чекає дитину.

Також Politeka розповідала, що у Петросяна знайшовся спадкоємець «на стороні».