Супруга, как говорится, не теряет зря времени

Недавно в сети появилась информация о свадьбе российского 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его помощницы 30-летней Татьяны Брухуновой

Подруга рассказала российским СМИ, что пара просто расписалась. Фамилию девушка решила не менять. Кроме того, по интернету разлетелась информация о том, что новоиспеченная супруга считает - мужу нужен наследник.

Брухунова уже подписалась на Инстаграм-аккаунты, где мамы делятся советами по воспитанию малышей, а также на страницы учреждений, где рожали российские знаменитости, пишет Комсомольская правда.

Стоит отметить, что девушка - уроженка Тулы. Она начинала свою карьеру простым администратором сайта Елены Степаненко, бывшей, четвертой, жены Петросяна.

Примечательно, что сейчас у Петросяна имеется только одна дочь, Викторина, от первой жены, которая давно живет в США.

Пара не обсуждает свою свадьбу, она никак не реагирует на информацию.

Однако известно, что Евгений Петросян посещает спортзал ради любимой, а Татьяна Брухунова заинтересовалась кулинарией, хотя ранее признавалась, что готовить не умеет.

Ранее мы писали, что Татьяна Брухунова на днях намекнула своим подписчикам о тайной свадьбе. Дело в том, что женщина опубликовала на своей странице фото свадебного букета - эффектные белые пионы на дамском столике.

А на выходных скандально известная пара, вероятно, отмечала какой-то семейный праздник. 30-летняя супруга комика приготовила по такому случаю торт-сметанник «Нежность».

Напомним, 30-летняя молодая любовница, которая женила на себе российского комика, гневно отреагировала на информацию в СМИ о свадьбе.

«Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины желаю крепкого здоровья и счастья!», — написала Татьяна в своем Instagram и опубликовала снимок розы со стрекозой.

В комментариях под публикацией случилась словесная перепалка. Одна из подписчиц Татьяны спросила, что же случилось. Последняя ответила, что Брухунова вышла замуж за Петросяна.

Напомним, любовница Петросяна оказалась владелицей элитного имущества.

Как сообщала Politeka, фанатов напугало новое фото Петросяна, чья любовница ждет ребенка.

Также Politeka рассказывала, что у Петросяна нашелся наследник «на стороне».