Популярні серед туристів страви іноді можуть бути дуже небезпечними для здоров'я

Про це розповіли на Youtube-каналі ТОПЕР, передає Politeka.net . (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку вниз). Автори каналу відзначають, що деякі делікатеси можуть бути небезпечні не тільки для здоров'я, але і для життя.

Риба Фугу. У Японії ця риба вважається делікатесом. Дуже смачним, але дуже небезпечним. За 10 років серед людей, які скуштували цей кулінарний шедевр з життя пішло 44 людини. Страшне отруєння може статися, якщо кухар допустить лише одну помилку у приготуванні страви. Справа в тому, що в печінці та ікрі риби міститься небілкова отрута. Все починається з нудоти, слабкості, а далі як пощастить.

Акула Хаукарль. У неї немає сечовивідних шляхів, тому неприємний запах сірководню кухарі в Ісландії намагаються знищити найнеймовірнішими способами. Для цього вони роблять спеціальні сольові розчини, тримають м'ясо акули в землі або гравії, а потім в'ялять на сонці. М'ясо акули дуже токсичне, але це не заважає туристам дегустувати настільки небезпечне блюдо.

Жаба-бик – найбільша жаба, яку можна зустріти в Намібії. Вона не тільки вміє видавати звуки, імітуючи бика, але також використовується для приготування різних страв. Є один момент: якщо жаба не пройшла період спарювання, вона справжня бомба уповільненої дії. Спробувавши її можна заробити ниркову недостатність.

Мавпячі мізки – улюблене частування для туристів, які потрапили в азіатські країни. Їх готують по-різному: варять, смажать або запікають. Але важливий не спосіб приготування, а можливі наслідки після дегустації страви. Туристи ризикують підхопити хворобу Крейтцфельдта — Якоба, яка вражає кору головного мозку.

Сирі горішки кеш'ю, мабуть, саме невинне на перший погляд частування. Але якщо копнути глибше, можна дізнатися, що насіння цього плоду містять токсин, який при великій концентрації може бути смертельно небезпечним. Не поспішайте переживати. Правильна обробка улюблених ласощів робить їх безпечними.

Нагадаємо, що названо найдорожчі страви світу: десерт за ціною відпочинку на Канарах.

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