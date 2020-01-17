25-річна зірка телепроекту “МастерШеф” Юлія Акименко вразила своїх фанатів новим відвертим фото

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram yulia_akimenkooo

"Фото, яке ви шукали. Те саме, яке дивилися судді", - підписала новий знімок Акименко. В кадрі дівчина розташувалася лежачи в порожній ванної лише в одних трусиках. Груди Юля кокетливо прикрила двома ананасами.

Не дивно, що настільки хвилюючий образ викликав шквал коментарів. "Ананаси. Символічно", "Дуже красива дівчина", "Дуже красива", "Фігурка бомба", “Так ананаси”. Дуже стильно. Не пішло. Красиво”

Зазначимо, що учасниця “МастерШеф-9” приїхала в Київ з Ялти. За освітою Юля вчителька української мови.

У своєму Instagram дівчина ділиться на своїй сторінці гастрономічними враженнями, рецептами. Також періодично Юля виставляє фото своїх подорожей. Створений її сексуальний образ і популярна тема стали запорукою успіху сторінки, яка має вже близько 50 тис. передплатників.

Варто відзначити, що Акименко вже не вперше ділиться зі своїми передплатниками відвертими фото. Попередній знімок в прозорій білизні також викликав фурор.

Варто відзначити, що на телекастингів шоу «МастерШеф 9» з'їжджаються кулінари-аматори з різних регіонів України та навіть з-за кордону. Претенденти будуть боротися за місце в двадцятці кращих.

Нагадаємо, що інша зірка шоу Анастасія Погосова розповіла, що її коханий чоловік розбився на дорозі в той момент, коли повертався додому після візиту до неї. Погосова змушена сама себе підтримувати у важкі хвилини. Також підтримку вона отримує від хороших слів в соціальних мережах.

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