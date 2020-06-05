Едемський сад, описаний у Біблії, міг знаходитися в Південній Африці

Таке припущення висунули експерти з Колорадського університету в Денвері (США), передає Politeka.net з посиланням Quaternary Science Reviews.

Зокрема, не виключено, що він був у містечку Піннакл-Пойнт, розташованому на Палео-Агульской рівнині в Південній Африці. Однак побачити райський сад не представляється можливим, оскільки він уже кілька тисячоліть перебуває під водою.

На думку вчених, в цьому районі, крім людей, могли мешкати і тварини. Принаймні, така версія з'явилася після проведення порівняльного аналізу останків зубів 39 давніх антилоп. По складу емалі можна встановити, чим харчувалася особина протягом усього життя. І виявилося, що травоїдні вели осілий спосіб життя і почувалися цілком комфортно. Їм не потрібно було мігрувати в пошуках їжі, оскільки вона завжди була в достатку.

Також, згідно з проведеним раніше дослідженням, тут могла розташовуватися одна з найдавніших стоянок розумних людей.

Вчені впевнені, що Homo sapiens. жили там ще 170 тисяч років тому, за часів льодовикового періоду. Тоді на африканському континенті стояла спека, а рівень води був значно нижчим, оскільки воду вбирали в себе величезні полярні льодовики.

Давні річкові системи сформували широку прибережну зону. Коли рівень моря піднімався, люди, які жили на рівнині, добували молюсків та інші «морепродукти». Коли він відступав, на зволоженій землі починала цвісти рослинність, приходили травоїдні, а за ними і хижаки. Так створювалася унікальна екосистема, яка давала людині достатньо ресурсів для життя.

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