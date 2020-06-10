Астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодіаку, яких чекає невдача влітку

Серед головних невдах опинилися чотири представники Зодіакального кола.



Телець

Чорна смуга для Тельців настане з приходом великих змін. Вони сильно вплинуть на ваше життя і змусять вас зіткнуться з низкою проблем.

Невдачі почнуться в роботі з фінансами. У уникнення більш серйозних проблем астролог радить уникати великих покупок, нових вкладень і давати гроші в борг. Тельцям не варто уникати будь-яких ризиків, оскільки це може закінчиться плачевно. Цей період закінчиться лише на початку осінь, так що вам доведеться потерпіти.

Лев

Чималу кількість випробувань літо приготувало і представникам цього знаку Зодіаку. Глоба запевняє, що все може ускладниться до такої міри, що вам доведеться забути і про відпустку. Лише праця може трохи згладити ситуацію. Астролог закликає Львів не падати духом, а максимально викладеться. Тільки тоді ви зможете подолати цей складний період.



Терези

Везіння остаточно покине народжених під цим знаком Зодіаку. Кожній ваше рішення і дія буде приречене на провал. Глоба радить не впадати у відчай, бо переживши всі випробування, які приготувала вам доля, ви зможете розлучитися з усім зайвим і перезавантажити своє життя.

Козеріг

Козерогам цього літа доведеться покинути зону комфорту. Вам доведеться зібратися і вирішити масу проблем, що накопичилися. Але вам буде простіше, якщо сприймете відбувається як подарунок долі, а не прокляття. Адже в підсумку Козеріг стане більш сильним і зможе вийти на абсолютно новий рівень.

Нагадаємо, що названі знаки Зодіаку, які примножать своє багатство в 2020 році.

Як повідомляла Politeka, названі три знаки Зодіаку, яких чекають проблеми з грошима в 2020 році.