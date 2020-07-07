Астролог Василина Володіна назвала знаки Зодіаку, які постануть перед труднощами в коханні

Всього спеціаліст виділила чотирьох представників Зодіакального кола, у яких не складеться в любовному плані в липні.

Лев

Вже починаючи з перших днів липня доля поставить ваші відносини під питання. Вам належить з максимальною обережністю поводитися з другою половинкою, а якщо ви планували влаштувати особисте життя в цей час - почекаєте. Володіна запевняє, що липень вам потрібно пережити без найменших конфліктів, бо все може закінчитися плачевно.

Діва

Згідно з прогнозом астролога, у Дів, які постійно контролюють свою другу половинку, може піти все шкереберть. Фахівець радить проявити взаєморозуміння у стосунках, оскільки від цього буде залежати ваша подальша доля.

Стрілець

Другий місяць літа внесе неприємні конфлікти у ваше життя. Стрільцям доведеться присвятити весь свій вільний час другої половинки. Астролог попереджає, що недостатня увага до коханого людині може привести до розставання.

Водолій

Неприємний період починається і в житті народжених під цим знаком Зодіаку. У вас з'явиться спокуса пофліртувати, або навіть змінити своїй другій половинці. Володіна попереджає, що такі пориви варто припиняти з самого початку. Вам належить підготуватися до ризиків, бо вони можуть перекреслити всі ваші плани з коханою людиною. Один невірний крок може коштувати вам щасливого майбутнього.

Нагадаємо, що названі знаки Зодіаку, які примножать своє багатство в 2020 році.

Як повідомляла Politeka, астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекає непростий липень.









