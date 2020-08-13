Щороку в серпні православні християни відзначають три Спаса

Про це нагадує Politeka, посилаючись на видання Обозреватель.

Як відомо, всього відзначається три Спаса: медовий, яблучний і Горіховий. У ці дні віруючі дякують Богові за щедрість природи і урожай, зібраний на полях, в садах і в городах.

Так, Перший Спас, який називається медовим (Маковія) відзначають 14 серпня. У цей день вшановується пам'ять Животворящого Хреста Господнього, образу Спасителя та ікони Володимирської Божої Матері. Вважалося, що в цей день бджоли більше не несуть мед, тому за старих часів бджолярі діставали в цей день перші медові стільники з вуликів і святили їх.

Другий Спас, яблучний, відзначається 19 серпня. Християни святкують Преображення Ісуса Христа. На Яблучний Спас віруючі святять яблука і пригощають ними, а також стравами з яблук один одного.

Горіховий або хлібний Спас святкується 29 серпня. Свято названо так у зв'язку з тим, що в цей день встигала ліщина. Традицією свята є випікання хліба із зерна нового врожаю. Потім цей хліб освячувався в храмі і з'їдався за обідом всім сімейством.

Politeka повідомляла, що незважаючи на те, що Успенський піст триває всього два тижні — з 14 по 27 серпня, він є таким же суворим як і Великий піст. Протягом посту діють певні заборони. Наприклад, в цей час не можна сваритися, бажати зла, грати весілля, голосно святкувати.

Щодо їжі, то понеділок, середа і п'ятниця повинні бути днями сухоїдіння. Тобто в ці дні дозволяється вживати хліб крупного помелу, сирі овочі і фрукти, мед, сіль і горіхи. Не дозволено додавати в страви масло, а також — приймати тепле питво. Головна умова, щоб їжа не проходила термічної обробки.

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