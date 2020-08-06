Что нужно знать школьникам и родителям

Стало известно, планируют ли в Украине проводить массовые мероприятия по случаю начала нового школьного года

В частности, эту информацию сообщила заместитель главы Минобразования Любомира Мандзий, пишет Politeka.net.

Она отметила, что проведение массовых мероприятий 1 сентября по случаю начала школьного года будет некорректным.

Мандзий также призвала учебные заведения воздержаться от мероприятий во время празднования так называемого "1 сентября".

«Мы рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий бесспорно, но формат встречи или формат проведения 1 сентября может определиться в каждом заведении индивидуально. Это может быть какое-то празднование в пределах класса», - подчеркнула заместитель министра образования.

Она также отметила, что к проведению 1 сентября учебные заведения должны креативно подойти.

«Давайте не будем подвергать друг друга опасности, а продумаем креативный формат. Я точно знаю о креативности наших школьных команд", - резюмировала Мандзий.

В Кабмине, в свою очередь, напомнили, что школы должны быть обеспечены дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты, а для защиты детей нужно создать условия для социального дистанцирования.

"Для минимизации передвижения учащихся в помещениях учреждения МОН рекомендует закрепить за классами отдельные учебные кабинеты. Во время уроков учителям стоит избирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, в частности уменьшая количество коммуникационных упражнений, как-то проведение утреннего круга", - информирует пресс-служба правительства.

Учебным заведениям также рекомендуют ввести гибкую структуру учебного года, которая позволит предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и окончания семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

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