Новий рік 2020 настав. Читайте про те, що не можна робити 1 січня, щоб весь 2019 рік був вдалим

Є чимало традицій і заборон, які стосуються першого дня нового року. Деяких ми дотримуємося інтуїтивно, наприклад, заборони на важку роботу. Кому прийде в голову працювати 1 січня? А деякі прикмети викликають подив. Однак корисно буде дізнатися все новорічні традиції.

Запам’ятовуйте, що не можна робити 1 січня, щоб не упустити удачу в новому році.

Що не можна робити 1 січня

1 січня уособлює собою весь майбутній рік. Так що краще провести цей день, дотримуючись всіх традицій. Перша з них говорить, що в перший день року не можна працювати, навіть прибирати в будинку. Інакше весь рік пройде в турботах і без відпочинку.

Заборона поширюється і на винос сміття. Так що наслідки новорічної ночі доведеться розгрібати вже 2 січня. Тим більше що серед безладу можна виявити якусь незвичайну знахідку, а в перший день року будь-яка дрібниця стає символом і пророкує, які сюрпризи чекають вам в новому році.

Проводити весь день на дивані з недоїденим вночі салатом або тортом, звичайно, не варто. Пам’ятайте ж, рік ви проведете так само, як 1 січня. Тому краще всього відправитися на прогулянку, зустрітися з друзями. Великим успіхом вважається зустріти 1 січня першим чоловіка. Можна навіть прямо та недвозначно домовитися з кимось із знайомих або сусідів. Тоді удача буде супроводжувати вас протягом цілого року.

Для торговців 1 січня є особлива прикмета. Першому покупцеві в перший день нового року потрібно зробити велику знижку, тоді торгівля буде успішною все 12 місяців.

Ще одну новорічну прикмету потрібно запам’ятати незаміжнім дівчатам, які хочуть зустріти свою другу половину. 1 січня потрібно купити молоко і спостерігати за ним. Якщо протягом двох тижнів воно не скисне, то в поточному році потрібно чекати весілля.

Погода 1 січня розповість про те, яким буде рік. Якщо небо зоряне, то можна чекати багатого врожаю ягід. Іній на деревах пророкує урожай хліба, а сильний вітер – до врожаю фруктів.