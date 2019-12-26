Спад промвиробництва в Україні за минулий місяць прискорився, але "слуги народу" мовчать про це

В Україні склалася критична ситуація у промисловій сфері, але в Міністерстві економіки нічого не роблять, а продовжують годувати українців обіцянками

Промислове виробництво в Україні в листопаді 2019 року скоротилася на 7,5% без урахування ефекту календарних днів порівняно з аналогічним періодом минулого року після падіння на 5% у жовтні. Таким чином, спад промвиробництва минулого місяця прискорився.

Як повідомляє Politeka.net, таку ситуацію прокоментував економіст Юрій Атаманюк для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Хочеться задати питання шановному пану міністру: "Що ти зробив для інвестиційної політики нашої країни?". Адже це виключно юрисдикція Міністерства економіки України" - обурився експерт.

Крім того, Атаманюк дав кілька порад, як збільшити промисловість України.

"Якщо б він сказав, що: "Ми зробили технопарки і створили там зони оподаткування". А потім у цьому парку будується виробництво, а там звільнення від податку на прибуток, пільга на додаткову вартість, пільга на зарплати і т. д. тобто, будь-ласка беріть цей досвід Китаю і Туреччини. Створюйте робочі місця і залучайте інвестиції", - порадив економіст Міністру економіки Мілованову.

Експерт обурився, що для поліпшення економічної ситуації в Україні взагалі нічого не робиться, а в Міністерстві економіки лише щось обіцяють.

"А ось просто прийти і сказати: "Буде менше того, більше того". Але закладений бюджет не виконується. Це такий популізм. Нічим не підтверджений популізм. Навіть не зрозуміло, яка мета таких заяв: "Ось я хотів це зробити, але мене звільнили, адже я хотів зробити добро, а мені не дали". Ось на кого вони розраховані? Для чого робити такі гасла? Щоб потім взяти і сховатися серед депутатів, щоб не робили ніяких ревізій?" - резюмував Атаманюк.

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