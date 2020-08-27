Підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня не зробить істотного впливу на загальну ситуацію в країні

Про це в інтерв'ю Politeka Online заявив відомий український економіст Андрій Новак.

"Якщо говорити, наскільки це важко чи не важко для держави, на сьогодні 85% української економіки – це приватний сектор. Основне навантаження від підвищення мінімальної зарплати нестимуть приватні роботодавці", - сказав експерт (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новак вважає, що цей крок влади – виключно передвиборча технологія.

"Раніше в бюджеті на 2020 рік ніякого підвищення мінімалки з 1 вересня не передбачалося. Це спонтанна ідея, яка, ймовірно, виникла у когось із передвиборчого штабу провладної політичної сили, щоб підтримати рейтинг цієї політсили, який, як видно з соціології, постійно падає. Щоб підтримати цей рейтинг і з'явилася така соціальна ініціатива. Для бюджету країни-це невеликі витрати (від трьох до п'яти млрд гривень у державному секторі)", – зазначив Андрій Новак.

На уточнююче запитання, за рахунок чого буде обіцяне підвищення зарплати, економіст відповів, що за словами міністра фінансів – це зекономлені кошти на обслуговуванні державного боргу завдяки курсовій різниці.

"Справа в тому, що в бюджеті на 2020 рік уряд заклав курс 29,2. А по факту-більшу частину року ми мали курс близько 26, зараз – трохи більше 27. Якраз з цих зекономлених грошей уряд і планує підняти мінімалку. До того ж, у нас в цілому зріс дефіцит бюджету зі 100 до 300 млрд гривень. Це дефіцит покривається в основному через збільшення боргу, як зовнішнього, так і внутрішнього. І зараз ми бачимо, що Мінфін щотижня виходить на борговий ринок і через облігації внутрішньої державної позики позичає, позичає і позичає. Зростання економіки немає, через последстлвий коронавірусу практично у всьому світі буде падіння національних економік, в тому числі і в Україні", – підсумував Андрій Новак.

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