В деяких країнах Європи в рамках карантинних заходів під час пандемії ввели комендантську годину, однак для України такі заходи є малоймовірними

Таку думку висловив колишній народний депутат та лідер Європейської партії України Микола Катеринчук в інтерв'ю Politeka-online.

Так, за словами Катеринчука, у Франції ввели комендантську годину, а також заборонили виходити від будинку далі, ніж на кілометр. Якщо у людини є необхідність вийти в магазин або аптеку, потрібно заповнити відповідну електронну форму та отримати дозвіл на те, щоб піти з дому на відстань понад 1 км. Також у Франції обов'язковим є носіння масок всюди - навіть на відкритому повітрі.

Що ж стосується України, на думку Катеринчука, маловірогідно, що буде вводитись комендантська година, хоча певною мірою цей захід вже діє.

"Фактично вона (комендантська година, - ред.) вже є щодо обмеження роботи нічних клубів, ресторанів, кафе, кінотеатрів... Вона вже є в такому вигляді. Я не думаю, що в нас буде комендантська година. Якщо, як говорить міністр охорони доров'я, буде 20 тисяч на добу (нових випадків зараження, - ред.), то так", - вважає Катеринчук.

При цьому політик наголосив, що глава МОЗ акцентує на дефіциті ліжок в лікарнях, однак, на думку Катеринчука, це не є актуальною проблемою, оскільки в медзакладах все одно не вистачає персоналу. Крім того, в Україні вже спостерігається дефіцит ліків.

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