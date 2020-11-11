Введення карантину вихідного дня є дієвим способом для стримування поширення вірусу

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Валентин Гладких в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Гладких підкреслив, що на цей час в світі не загальноприйнятого методу по протистоянню поширення "китайського" вірусу.

"Кожна країна намагається вибрати ту модель, яка буде найбільш прийнятною саме для тієї економіки і того суспільства", - зазначив політолог.

За його словами, локдаун був би найкращим рішенням в Україні, але ми собі не можемо його дозволити.



"Карантин вихідного дня реально скоротить кількість контактів між людьми. І таким способом можна взагалі вирішити проблему", - упевнений експерт.

За його словами, адаптивний карантин - це найкраща модель боротьби з епідемією.



"Ми обмежимося карантином вихідного дня. Це один з механізмів, який нинішня влада намагалася запровадити ще з весни цього року. Адаптивний карантин - коли в залежності від епідеміологічної ситуації в тому чи іншому населеному пункті місцева влада повинна робити певні кроки", - зазначив політолог.

Нагадаємо, в Україні мають намір ввести "карантин вихідного дня" на кілька тижнів, щоб уникнути локдауну.

Якщо рішення буде прийнято, то в суботу і неділю по всій країні будуть відкриті лише аптеки, заправки, супермаркети і продуктові магазини. Також не призупинятимуть громадський транспорт.

Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт

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