В Україні посилиться невдоволення народу діями влади вже під кінець року

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Михайло Чаплига в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За його словами, дії влади щодо підприємців несправедливі і додав, що вже в грудні ситуація може загостритися.

"Я вам зараз розповім. Їм цього (протестів підприємців - ред.) здалося мало. Грудень бабахне. Вони (депутати - ред.) образили цих людей. Це все соросятня разом з товаришем Зеленським", - вважає експерт.

Також він зазначив, що на найближчих засіданнях Верховної Ради розглядатимуться правки, які несуть катастрофічні наслідки для бюджету країни та українців.

"Знаєте, що (Галина - ред.) Третьякова придумала? Товариші вирішили на початку грудня поцупити пенсійний фонд, фонд по безробіттю і по соцстаху, зробити приватним пенсійний фонд і хлопнути профспілки. Вітаю, це після того, як вони хлопнули по ФОПах", - підсумував політолог.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський терміновим чином скликав нараду РНБО щодо загрози нацбезпеці країни.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.