Це може привести до дуже непередбачуваних наслідків

Реальні масштаби епідемії коронавірусу можуть не порадувати українців

Адже справжній масштаб епідемії нового коронавірусу в Україні може на порядок перевищувати офіційні дані.

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив політичний експерт Михайло Чаплига в ефірі Politeka.On-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, кожен божий день українці чують якийсь дисонанс з цифрами щодо хворих і госпіталізованих з коронавірусом.

"Кожен божий день в Україні, виходить хтось з міністрів і яку цифру йому Бог на душу поклав, ту він і сказав. Потім прив'язавшись до цієї цифри, товариш виводить якусь теорію з новими цифрами. Після нього приходить ще один і бере кінцеву цифру, щоб побудувати власну теорію. Ось так працює вся наша медична система", - пояснив з іронією Чаплига.

Експерт додав, що локдаун в Україні перетворився на інструмент залякування простих українців.

"Парламент він кому служить? Локдаун у них, що кийок-залякування? Або локдаун - це те, що зможе принести користь і вберегти людські життя? А, у нас виходять і кажуть: "так, всім сховатися, всім боятися, буде так". Тим часом, в інших країнах, коли говорять про локдаун, всіх заспокоюють і пояснюють, як його пережити, дають поради", - резюмував він.

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Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

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