Український політик Микола Томенко розповів про провали влади в питаннях вакцинації

Як передає Politeka.net, лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко заговорив про це в інтерв'ю Politeka Online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На його думку, є два моменти, які впливають на погану вакцинацію в країні.

"Перша проблема - повний провал роботи з підготовки вакцинації владою. Брехливі, райдужні плани про те, що ми всі з січня 2021 року будемо в пересувних госпіталях, в наметах спеціальних, розставлених в Києві, вакцинувати масово людей. Тобто, вся країна буде вакцинуватися Pfizer, потім британською вакциною. І як тільки терміни відсувалися, народ почав сумніватися. А потім, коли почали змінюватися назви вакцин, народ ще більше став сумніватися. Я думаю, що цей провал вплинув", - пояснює політик.

Він також зазначив, що його дивує поведінка деяких політичних груп, які критикують вакцину з Індії.

"З іншого боку, провалом скористалися опоненти. ОПЗЖ і Медведчук як лобісти «спутнічка» завжди атакували західні вакцини. Для мене дивно, що команди Порошенка і Яценюка зараз більш жорстко атакують британську вакцину, виготовлену в Індії, ніж Медведчук. Для мене це несподіванка", - додав Томенко.

Нагадаємо, що Микола Томенко балотуватиметься на Черкащині:"вже близько 30 років активно опікується своєю малою батьківщиною".

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