Податковою амністією не повинні займатися громадські діячі, політики і люди, які не створюють бізнес

Ідея податкової амністії в Україні може бути нереалізована через кілька факторів

Про це в ефірі Politeka-Online розповів економіст Юрій Атаманюк (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).



"Будь-яка ідея може бути збочена, коли нею займаються непрофесіонали і корупціонери. Перше: податковою амністією не повинні займатися громадські діячі і політики, люди, які не створюють бізнес. Вони не розуміють, чому, наприклад, хтось оформляє актив на кіпрську або швейцарську компанію - ними рухає небезпека показувати, що у тебе є активи в Україні, недовіра до держави і правової системи.

Ось наприклад будь-який банк України зареєстрований на "нерезі"(нерезидент-ред.) - кінцевий бенефіціар. Тому що неможливо залучити гроші на світових ринках, неможливо залучити фінансові операції в правовому полі України", - зазначив Атаманюк.

За його словами, суть і небезпека податкової амністії полягає в тому, що ця гарна ідея може нереалізована.

"Небезпека в тому, що громадські діячі і політики розповідають про те, скільки ми грошей отримаємо в бюджет. Однак завданням податкової амністії не є наповнення бюджету. Завдання-легалізація капіталу, формування середнього класу і формування нульової точки відліку щодо між бізнесом і держави.

Що важливіше: отримати важливіше якісь мільйони разово або отримати мільярди, які потім прийшли в економіку країни? Звичайно ж друге. І тому через цю призму потрібно робити.

У нинішньому законопроекті написано, що гроші, які знаходяться на рахунках іноземних банків, можна буде перевести (легалізувати) в українські банки при ставці 9%. Я відразу кажу, що буде 0 (нуль). Тому що в Швейцарії (кантон Цуг) дають можливість законного походження грошей за 3% з обороту. І кому більше довірятиме український бізнесмен? Точно не українському банку.

Людина повинна не просто завести гроші і легалізувати, а розуміти, навіщо це їй треба. Щоб ці гроші влилися в економіку, щоб вони працювали і з'явився внутрішній інвестор", - пояснює Юрій Атаманюк.

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