Микола Томенко заявив, що Україна вийде на абсолютно інший рівень розвитку, як тільки знищить олігархів.

Про це, як пише Politeka.net, Томенко повідомив в своєму блозі «Tomenko online»

«Ентоні Блінкен сказав, що найбільшими ворогами для України, як бачиться американській стороні, є не лише Росія, а й корупція та олігархи», - розповідає ведучий. Отже, тепер, за його словами, залишається лише чекати на список українських олігархів, який затвердять США.

У цьому ж контексті особливо цікавою Томенку видається постать колишнього президента України. «Цікаво, чи тлумачимо ми Порошенка як політичного олігарха?», - міркує політик.

Водночас сам він цілком підтримує боротьбу проти олігархів в Україні. Томенко каже, що олігархи весь цей час сповільнювали розвиток держави, отже, після їхнього знищення варто очікувати на сплеск. Вын додає, що держава потребує бізнесменів, що не ухилятимуться від податків, фінансуватимуть, наприклад, медичку галузь, створюватимуть робочі місця, а час від часу навіть виступатимуть меценатами.

«Отже почекаємо, хто перший ляже під ніж цієї антиолігархічної боротьби, яку задекларувала американська сторона, і про яку говорив президент України», - каже Томенко.

Нагадуємо, Томенко розповів, якою має бути освітня реформа.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Томенко назвав причини провалу децентралізації.



