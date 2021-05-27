Політик Микола Томенко у своєму блозі розповів про підстави подорожчання вартості проїзду у метро. На його думку, таким чином, хочуть компенсувати витрати на рекламну кампанію голови метрополітену або зменшити негативні наслідки від помилок з закриттям весною 2020 року пиш Politeka.net.

«Історія з визначенням цін на метро і транспорт нагадує мені «базарний» період того сумного Києва кінця 80-х – початку 90-х. Тобто зібралась група людей і говорить, що ситуація критична, ми не виживаємо. Яка буде ціна на метро? Рахували-рахували – нормальна ціна буде 21,05 грн. У мене питання: можна подивитися розрахунки, як так вийшло, якщо ще кілька років тому ви казали, що 8 грн – нормальна ціна, а зараз 21,05 грн?», - зазначив Томенко.

На думку політика, у нову можливу ціну метро будуть закладені витрати на рекламну кампанію керівника метро, який балотувався у Верховну Раду. Тобто, за словами Томенка, прості українці фактично компенсують керівникові його балотування.

«Ну, він не один мільйон гривень витратив, може тепер компенсуємо? Ми побачимо коли-небудь, скільки ви заробляєте на рекламі у метро? Щоб зрозуміти, скільки коштує метро, треба проаналізувати це на комісіях Київради з експертами та фахівцями. Історія з новими цінами стосується кожного киянина», - підкреслив Томенко.

За словами політика, ще тут може бути певна схема, а саме: оголосити ціну у 21,05 грн, а потім знизити її до 15 грн, та назвати це великою перемогою. Політик додав, що зростання цін на метро, можливо, хочуть використати, як можливість виправити помилки з закриттям метро на початку карантину, бо це завдало багато збитків.

Нагадаємо, Politeka публікувала заяву Томенка, що йде тенденція до зменшення числа дрібних одноосібників і фермерів.

Раніше на Politeka Микола Томенко нагадав українцям про важливість збереження традицій та історії.