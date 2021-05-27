Навіть найбільші олігархи розуміють, що вони не зможуть змагатися з державою, якщо вона почне їх придавлювати. Таку тему підняв співзасновник «Українського інституту майбутнього» Юрій Романенко у програмі блогера Мирослави Бобровської «А як насправді» на YouTube.

«Зеленський почав розуміти, що йому потрібно здійснювати на практиці те, що він заявляв на виборах, тому президент почав здійснювати маневри по деолігархізації. По суті, він і заявив це на пресконференції в більш розгорнутому форматі. Президент окреслив кілька векторів про готовність втягуватися в конфлікти з сильними світу цього», - підкреслив він.

Романенко повідомив, що Зеленський на пресконференції напряму заявив, що всі будуть відповідати за свої помилки. Тим самим, вважає він, Зеленський показав, що стежить за всіма процесами, знаходиться в курсі того, що відбувається і тримає все під контролем.

«Це все був елемент, який показує його силу, а наскільки вистачить волі поборотися з олігархами, ми будемо бачити в наступні 3-6 місяців, тому що вони будуть визначальними для долі президента і долі України. Або ж ми побачимо конкретні дії, або ж це все закінчиться словами, за якими дій ніяких не буде», - сказав він.

Романенко впевнений, що між словами і діями існує чітка кореляція і як тільки відбуваються конкретні дії, соціологія відразу показує зростання довіри в процентному еквіваленті.

«І зрозуміло чому так відбувається, люди настільки ненавидять всю стару еліту, що готові закрити очі на багато речей, які їм не подобаються, тільки б позбутися впливу цієї еліти», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Снєгирьова, що при затриманні Протасевича з борту літака було знято п'ять пасажирів.

Також раніше Бізяєв розповідав, що треба визначити, хто у нас має статус олігарха.